Юбилейный Чеховский фестиваль

анонс

2 мая 1942 Первый спектакль таировцев в Барнауле На сцене барнаульского Народного дома - спектакль Камерного театра по пьесе Георгия Мдивани "Батальон идёт на Запад".

13 февраля 2012 «Дачная трилогия» - в Москве Со 2 по 4 декабря «Пикколо театро ди Милано» и «Театри Унити» на сцене Государственного академического Малого театра представят свой спектакль по пьесе Карло Гольдони «Дачная трилогия» в постановке известного Тони Сервилло.

4 сентября 2006 У Корша каждую неделю была премьера... В 1882 году была ликвидирована монополия императорских театров в обеих столицах. Актеры московского Пушкинского театра Модест Писарев и Василий Андреев-Бурлак решили организовать частный театр на товарищеских основах и привлекли к своему начинанию известного театрального деятеля и антрепренера Федора Корша.