«Рудольф Нуреев. Прыжок в свободу» - в Москве

10 июня в семь часов вечера в Театральном центре «На Страстном»
московский зритель сможет увидеть известный питерский спектакль «Рудольф Нуреев. Прыжок в свободу»
.
16 июня 1961 года мир потрясла сенсация – ведущий танцовщик Кировского театра Рудольф Нуреев
не вернулся из парижских гастролей в СССР. Иностранные газеты пестрели заголовками: «Звезда балета и драма в аэропорту Ле-Бурже», «Прыжок в свободу»
.
Спектакль создан по материалам автобиографии Рудольфа Нуреева
, в которой он рассказывает о своей жизни до эмиграции. Зрители увидят разного Нуреева
– одинокого мальчика из эвакуированной семьи, дерзкого студента хореографического училища, уверенного в себе мастера.
«Прыжок в свободу»
представляет собой удивительный синтез театрального и балетного искусства. Роль гениального танцовщика исполнил молодой питерский актер Сергей Янковский
. За эту роль он был удостоен специальной премии на театральном фестивале «Амурская осень».
Балетное сопровождение спектакля меняется: в этом проекте принимали участие такие звезды балета как Илзе Лиепа, Анастасия Волочкова, Валерий Михайловский и солисты «Мужского балета», Юлия Махалина, Адриан Фадеев и другие.
Все эти исполнители стали несомненным украшением спектакля, дополнив его своей яркой индивидуальностью. Каждый из артистов сотрудничает с проектом «Прыжок в свободу»
и по сей день, считая спектакль интересным, высокохудожественным произведением.
В роли Рудольфа Нуреева
– лауреат специальной премии театрального
фестиваля «Амурская осень» Сергей Янковский
.
Балетные партии исполняет – заслуженный артист России, художественный
руководитель «Мужского балета» Валерий Михайловский.
Автор идеи – Ольга Обуховская.
Режиссер – Андрей Дежонов.
Хореографы – Мария Большакова, Александр Любашин.
Спектакль был выпушен к 70-летию Рудольфа Нуреева
(1938-1993).
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