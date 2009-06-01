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III Международная летняя театральная школа. Открытие

1 июня
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1 июня 2009
III Международная летняя театральная школа. Открытие31 мая прошла пресс-конференция, посвященная открытию III Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей РФ, сразу после ее завершения, состоялась торжественная церемония открытия третьей Школы.
Образовательный проект Международная летняя театральная школа СТД РФ проводится в рамках Программы государственной и общественной поддержки русских театров стран СНГ и Балтии, находящейся под патронатом Президента РФ.
Организаторами Школы является Союз театральных деятелей Российской Федерации совместно с Министерством иностранных дел РФ, Министерством культуры РФ и Министерством культуры Московской области, при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и международного благотворительного фонда «Константиновский». Художественный руководитель III Международной летней театральной школы СТД РФ — народный артист России Александр Калягин.
В работе Школы примут участие 90 актеров из 30 стран: Азербайджана, Армении, Беларусии, Болгарии, Венгрии, Германии, Италии, Канады, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Ливана, Литвы, Македонии, Молдовы, Монголии, Приднестровья, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии, Южной Осетии.
На протяжении месяца (с 31 мая по 28 июня) участники Школы будут заниматься под руководством известных российских педагогов мастерством актера, сценической речью, движением, фехтованием, акробатикой, ритмикой, вокалом, историей русского и зарубежного театра. По традиции планируется проведение серии мастер-классов с выдающимися деятелями театра и кино: Александром Калягиным, Петром Фоменко, Львом Додиным, Валерием Золотухиным, Леонидом Хейфецем, Михаилом Козаковым, Василием Лановым, Анатолием Смелянским. Во время обучения будет осуществлена также постановка четырех разножанровых выпускных спектаклей.
Впервые в рамках театральной школы будет поставлен кукольный спектакль под рабочим названием «Гоголь», посвященный жизни и творчеству великого классика.
Режиссер из Санкт-Петербурга Андрей Андреев вместе с молодыми актерами поставит главную пьесу Николая Гоголя «Ревизор». Также по традиции из года в год осуществляется в рамках Школы проект «Письма памяти». На этот раз это будет хореографически-пластическая композиция по песням военным лет.
«Такого масштаба и уровня образовательных театральных акций в России больше не существует, - рассказал Александр Калягин. - Заменить театральную школу невозможно ничем, поскольку актерская профессия постигается не в библиотеках и не за письменным столом, а на практике... Уверен, что школа окажет реальную, конкретную профессиональную помощь всем ее участникам».
Праздник в честь открытия III Международной летней театральной школы СТД РФ начался с народных гуляний на городской площади Звенигорода, продолжился же капустником в неформальной обстановке уже под крышей гостеприимного Культурного центра имени Любови Орловой.
В торжественных мероприятиях (пресс-конференции и церемонии открытия) приняли участие: председатель СТД РФ, народный артист России Александр Калягин; руководитель Администрации Президента РФ Сергей Нарышкин; губернатор Московской области Борис Громов; министр культуры Правительства Московской области Галина Ратникова; советник департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел РФ Галина Поважная; советник по культуре Посольства Болгарии Буряна Ангелакиева; исполняющая обязанности исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Татьяна Бубнова, а также известные деятели театра и кино.
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