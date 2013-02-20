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Спектакль по документальной прозе Юлиуса Фучика «Репортаж с петлей на шее»

12 июня
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12 июня 1951
12 июня 1951 года в Театре им. Ленинского комсомола состоялась премьера спектакля «Дорогой бессмертия» по книге Ю. Фучика «Репортаж с петлей на шее». Инсценировка Г. Товстоногова и В. Брагина, режиссеры Г. Товстоногов и А. Рахленко, художник В. Иванов. В роли Юлиуса Фучика - Давид Волосов, в роли Бема - М. Розанов, в роли Колинского - Г.Гай
П. Николаев «Во имя великой правды»: «Стремясь сохранить в спектакле особенности страстной книги Фучика «Репортаж с петлёй на шее», авторы пьесы отказались от последовательного изложения событий. В спектакле то и дело меняется место действия. Мы видим Фучика то в довоенной Праге, то в вагоне пригородного поезда, то в ресторане «Флора», где в качестве угодливого и низко кланяющегося кельнера подвизается будущий палач, комиссар гестапо Бем, то в мрачном застенке - в тюрьме Панкрац. Вот светлые залы Ленинградского Дворца пионеров. Весёлый, полный жизни и сил, Юлиус поёт вместе с ребятами пионерскую песню. Все эти перемены совершаются без занавеса и пауз: раздвигаются тюремные стены, открывая зрителям новые и новые картины.
В годы фашистской оккупации Чехословакии Фучику ежеминутно грозила смертельная опасность. В ответ на просьбы жены быть осторожнее он говорил спокойно: «Мы всё равно не сможем жить иначе. Нужно только представить себе самое худшее и ничего не бояться».
Лауреат Сталинской премии артист Д. Волосов, исполняющий в спектакле «Дорогой бессмертия» роль Фучика, произносит эти слова с ласковой улыбкой. Актёр сумел передать большую, нежную любовь Юлиуса к Густине - жене и соратнику.
Сцены, показывающие Фучика с Бемом, несомненно, принадлежат к числу лучших в спектакле.
Комиссар Бем (роль которого выразительно исполняет лауреат Сталинской премии М. Розанов) - хитрый, ловкий, умеющий маскироваться убийца, изощрённый провокатор, поставивший перед собой задачу во что бы то ни стало сломить волю Фучика. В сцене опознания Фучика предателем Бем ведёт себя как победитель. Он считает дело законченным и не понимает, что окровавленный и брошенный в застенок Юлиус Фучик непобедим.
Лауреат Сталинской премии Г. Гай с большой теплотой рисует образ Колинского, который по заданию партии стал надзирателем тюрьмы Панкрац и с риском для жизни выносил на волю странички рукописи «Репортаж с петлёй на шее».
Привлекательный образ преданной подруги и боевого товарища Юлиуса Фучика - Густины создала молодая актриса М. Мамкина. В самые трудные для Фучика минуты Густима умела побеждать терзавшие её страх и боль, никогда не пыталась удержать мужа от самых рискованных и опасных дел. Актриса передаёт мягкую женственность Густины, молодую непосредственность её чувства к Фучику и тем самым делает образ своей героини живым, обаятельным. В этом смысле особенно запоминается сцена последнего прощания Густины с Фучиком. Актриса ведёт её без тени какого бы то ни было надрыва, внешне очень сдержанно, но с тем большим внутренним чувством, с той глубокой серьёзностью, которые гораздо более красноречивы, чем любая драматическая аффектация. Запоминается Карел Малец, искренне сыгранный И. Шептеневым, хороши Лида Плаха (Е. Назарова), Гонза Зика (П. Усовиченко) и другие.»

В 1952 году Сталинской премии III степени в области литературы и искусства режиссер удостоены: Г. Товстоногов, художник В. Иванов, артисты Д. Волосов-Мерин, М. Розанов за спектакль «Дорогой бессмертия» Г. А. Товстоногова и В. Г. Брагина, поставленный на сцене ЛДТ имени Ленинского комсомола.
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