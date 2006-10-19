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МХАТ им. М.Горького поставил пьесу о "народной", советской интеллигенции

13 июня
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13 июня 1935
В 1934 году "главный драматург" сталинской эпохи Александр Корейчук создал пьесу "Платон Кречет" о жизни советской интеллигенции 30-х годов. В центре пьесы - образ талантливого хирурга Платона Кречета, человека, смысл жизни которого - служение людям. Новая пьеса Корнейчука была принята к постановке во МХАТе имени М. Горького, любимом театре И.В.Сталина. Премьера спектакля в постановке Ильи Судакова состоялась 13 июня 1935 года. Оформил спектакль художник Андрей Гончаров.
Главную роль хирурга Платона Кречета сыграл Борис Добронравов, архитектора Лиду Коваль — Ангелина Степанова.
Спектакль выдержал более 500 представлений.
В 1963 году спектакль был поставлен в новой редакции режиссером С.Блинниковым под руководством Михаила Кедрова. Но зрители бравурный спектакль не приняли, в эпоху "оттепели" были популярны постановки Театра на Таганке, "Современника"...
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Борис ДобронравовАнгелина Степанова
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МХАТ им.Горького

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Борис Добронравов в роли Платона Кречета
Ангелина Степанова в роли Лиды Коваль
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