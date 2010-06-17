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Вы обязательно должны стать счастливыми!

17 июня
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17 июня 2010
В Центре драматургии и режиссуры («Сцена на Беговой») 17 июня прошла премьера спектакля «Двое» по пьесе Джима Картрайта.
Спектакль «Двое» о любви, которую героям предстоит обрести. Он и Она, Хозяин и Хозяйка бара, много лет прожившие вместе, «одиноки вдвоем», они сами давно чувствуют, что им не хватает кислорода, чтобы жить дальше. Их жизнь давно размерена привычками, связь с внешним миром давно заменили посетители бара. Чтобы понять друг друга, они начинают игру – присваивают себе чужие судьбы, чужие истории, Проживая их, они постепенно становятся ближе друг другу. В какой-то момент они сами перестанут понимать кто они, но только обнажая душу и тело, они смогут избавиться от груза прошлого, стать чистыми и открытыми, как Адам и Ева.
По мнению режиссера, это трагикомическая история спасения мужчины и женщины, спасения друг друга. Эта история со светлым финалом, вернее, продолжением.
«Вы обязательно должны стать счастливыми! Как можно скорее! Вам больше нельзя жить прошлым! Это не сон-это ваша жизнь!», - эта простая истина и есть главное напутствие нашему сегодняшнему зрителю. Так считают создатели спектакля.

По мнению «главного комика Голливуда» Уилсона Оуэна, Джим Картрайт – один из выдающихся совре-менных писателей Англии. Российской публике Картрайт известен как сценарист фильмов «Голосок», написанного по его же пьесе «Взлет и падение голоска» («The Rise and Fall of Little Voice»), и «ВЖЖИК!» (Vroom). Но пьесы 52-летнего британца на родине давно считаются классикой, драматург неоднократно становился лауреатом престижных наград, кассовые сборы постановок его пьес побивают рекорды. В 1995 году Джима Картрайта открыл для себя Бродвей, но и до этого его пьесы были поставлены в 30 странах.
«Двое» - это первое знакомство московской театральной публики с творчеством Джима Картрайта.

Создатели: режиссер - Вика Михеева, художник - Алексей Дмитриев, художник по свету - Павел Абдулов, хореограф - Ольга Поладьева.
В ролях - Игорь Афанасьев, Руслана Доронина

«Центр драматургии и режиссуры» Алексея Казанцева и Михаила Рощина
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Игорь Афанасьев (II)Руслана ДоронинаВиктория Михеева
театры
ЦДР

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№ 3
Актеры   17.10.2012 - 00:38
Дорогие друзья, уважаемые зрители! К огромному сожалению должны вам сообщить о том,что наш спектакль "Двое" больше не будет идти на сцене театра ЦДР. Это связано с новой политикой театра,... читать далее>>
№ 2
pelageya (москва)   18.11.2011 - 01:24
Если вы не даете себе труд включить мозги,то дело плохо-любой более-менее непростой спектакль будет у вас вызывать такие(негативные)эмоции!Смотрите глубже или..вот что...не мыслите штампами..тогда... читать далее>>
№ 1
Снусмумрик   30.03.2011 - 16:24
Совершенно ужасный спектакль! Дешевые танцы, бредовые тексты, вульгарная клоунада! Больше ничего нет… Возможно, в пьесе было всё (автор – известный драматург), в спектакле не осталось ничего!... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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