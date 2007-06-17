О "Хрустальной Турандот-2007"

анонс

11 апреля 2006

День рождения московского Театра драмы и комедии на Таганке

23 апреля день рождения московского Театра драмы и комедии на Таганке. Именно в этот день в 1964 году выпускники театрального училища имени Щукина сыграли свой дипломный спектакль по пьесе Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" в постановке Юрия Любимова.