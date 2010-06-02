Приморский театр - в Москве

анонс

23 апреля в 19.00 в театре «На Малой Бронной» пройдет нашумевший спектакль по мотивам повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!».

Вернуться в легендарные 60-е, когда поэты были «властителями дум», предложил режиссер Кирилл Серебренников. В Политехническом музее 23 октября 2006 года прошел вечер «100 минут поэзии».

4 сентября 2006

О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению

В августе 1946 года Оргбюро ЦК ВКП(б) принимает Постановление "О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению": "Обсудив вопрос о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению, ЦК ВКП(б) признает состояние репертуара театров неудовлетворительным.