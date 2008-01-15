Изобличается как троцкист и подозрителен по шпионажу...

анонс

22 февраля 2013 «Укрощение строптивой». Возобновление спектакля 18 февраля был возобновлен спектакль Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко «Укрощение строптивой».

10 декабря 2006 Под Российским небесным флагом и девизом "АВОСЬ"! Было душное лето 1981 года. В московском театре им. Ленинского комсомола специальная комиссия должна была принимать новый спектакль "Юнона и Авось". Жанр постановки был необычен для начала 80-х годов - рок-опера.

6 марта 1959 Премьера спектакля «Пять вечеров» Сенсацией театрального Ленинграда стала постановка пьесы Володина «Пять вечеров». Премьера состоялась 6 марта 1959 года.