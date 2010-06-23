«Анна» в Центре Мейерхольда

анонс

Театральная премия "Золотая Маска" была учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, оперетта/мюзикл, театр кукол).

8 мая 2006

Гамлет с гитарой. Премьера в Театре на Таганке.

Я Гамлет, я насилье презирал, Я наплевал на датскую корону,- Но в их глазах - за трон я глотку рвал И убивал соперника по трону. В Московском театре на Таганке прошла премьера спектакля «Гамлет» в постановке Юрия Любимова и с Владимиром Высоцким в главной роли.