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«Будильник» представляет: «Лафкадио»

28 июня
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28 июня 2010
28 июня театр «Будильник» представил спектакль «Лафкадио» по пьесе Шелла Сильверстайна на сцене театра «Мастерская» .
В основе спектакля - история об обаятельном молодом льве. Однажды, когда охотники окружили львиную стаю, он не убежал, а встал на защиту себя.
В лапы льва попадает ружье, которое становится предметом его упорного изучения. Он учиться стрелять и его меткость становится лучше любого охотника. Директор цирка приглашает льва работать в большой город и теперь он не просто лев, а Лафкадио Великолепный – любимец публики. Он носит дорогие костюмы и курит пятидолларовые сигары. Но он не стал счастливее. И вот, в один прекрасный момент Лафкадио примеряет красную кепку охотника…
Пьеса о том, что в любой ситуации есть выбор, главное правильно его сделать. Американская мечта – любой человек из ничего может стать всем. Но чем выше он будет подниматься, тем чаще будет становиться перед выбором. А выбор будет все сложнее. И вскоре перестаешь понимать, кто ты на самом деле: человек или зверь. И сохранить свое «Я» становится все сложнее в джунглях Большого города.
Эту историю когда-то придумал музыкант, поэт и детский писатель, номинант на «Оскар» и обладатель «Грэмми» Шел Сильверстайн. А на сцене ее сыграют: Один Байрон и Казимир Лиске – американцы, закончившие на русском языке Школу-студию МХАТ (курс Константина Райкина).
Режиссер: Светлана Иванова

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