«Будильник» представляет: «Лафкадио»

ревью

Лайфстайл Анджелина Джоли призвала школьников бороться за свои права Американская актриса и посланник ООН выступила с речью перед старшеклассниками.

Обзор сериалов Топ-10: Лучшие сериалы про подростков Все, что вы хотели узнать о школе, но боялись смотреть

Новости кино Livin’ La Vida Loca: Рики Мартин в «Американской истории преступлений» Известному певцу досталась одна из ключевых ролей в «Убийстве Джанни Версаче».

Новости кино Вера Фармига снимет «Заклятие» в третий раз Киностудия New Line Cinema приступила к производству новой части популярной хоррор-серии.

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 27 июня Выбор Жана Просянова, главного редактора Кино-Театр.ру

Рецензии на спектакли «Гардения» в Театре Пушкина: Мама-мама, что я буду делать, мама-мама, как я буду жить? Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева, Эльмира Мирэль и Наталья Рева-Рядинская в спектакле про четыре поколения женщин

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 26 июня Выбор Анны Кузьминой, редактора соцсетей и кинообозревателя Кино-Театр.ру

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 25 июня Выбор Екатерины Визгаловой, шеф-редактора Кино-театр.ру

Интервью Кирилл Плетнёв: «По какой-то причине мы сами запрещаем себе быть счастливыми» Популярный актёр о своём режиссёрском дебюте, съёмках в колонии и женщинах в кино