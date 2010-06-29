«Вестсайдская история». Премьера

С 29 июня по 3 июля 2010 года на сцене Московского дворца молодежи
прошли премьерные показы легендарного бродвейского мюзикла «Вестсайдская история»
.
Первая и единственная в России лицензионная версия мюзикла, где полностью сохранена концепция оригинала 1957 года, поставлена Новосибирским академическим молодежным театром «Глобус»
. Это - масштабный спектакль, где задействовано 118 человек, включая живой симфонический оркестр, и использованы грандиозные декорации. В 2009 году новосибирская постановка мюзикла «Вестсайдская история»
была выдвинута на соискание национальной премии «Музыкальное сердце театра» в восьми номинациях. Лауреатами премии стали: музыкальный руководитель и дирижер Алексей Людмилин
(номинация «Лучший дирижер») и Юлия Чуракова
- актриса, исполняющая роль Аниты (номинация «Лучшая исполнительница роли второго плана»). В московской премьере также примет участие Наталия Быстрова
– прима мюзиклов «Mamma Mia!»
и «Красавица и Чудовище»
. Она сыграет главную женскую роль, «вестсайдскую Джульетту» – Марию.
Мюзикл «Вестсайдская история»
(«West Side Story»
) возник благодаря творческому союзу композитора Леонарда Бернстайна
, сценариста Артура Лорентса
, хореографа Джерома Роббинса
и поэта Стивена Сондхайма
, которые решили адаптировать знаменитую трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта»
для современного музыкального театра. История двух юных влюбленных перенесена в Нью-Йорк середины XX века. Между двух огней – воюющими за контроль над территорией верхнего Вест-Сайда группировками – оказались Мария и Тони, которые влюбляются друг в друга, несмотря на ненависть их друзей и родственников. Но история их, как и история Ромео и Джульетты
, заканчивается трагически.
Новосибирский театр
сумел выполнить непременное условие: сохранить оригинальную хореографию Джерома Роббинса
и оригинальное либретто, а также привлечь американскую постановочную группу в составе режиссера Грега Ганакаса
, хореографа Марка Эспозито
и дирижера Кейта Кларка
- ученика самого Леонарда Бернстайна
.
«Впечатление от российской постановки «Вестсайдской истории» для меня незабываемо!
– говорит Кейт Кларк
, который дирижировал на премьере в Новосибирске. - Мы с Грегом работали в этом материале с самыми разными исполнителями, но здесь, в Сибири, получилась абсолютно уникальная постановка. Я чувствовал себя так, будто я в 1957 году. Ведь тогда Джером Роббинс тоже работал с юными актерами. Потому спектакль получился очень искренним! Думаю таким, каким и хотел его видеть Джером Роббинс!»
На Бродвее «Вестсайдская история»
шла почти два года и пережила более 770 показов, а также выиграла престижную награду «Тони». Затем еще не раз мюзикл возвращался на сцену. За более чем полувековую историю существования в «Вестсайдской истории»
играли звезды мировой величины. В 1957 году роль Марии исполнила тогда еще только начинающая актриса Элизабет Тейлор
. В 2009 Аниту в одном из спектаклей сыграла Дженнифер Лопез
. В 1961 году «Вестсайдская история»
была экранизирована режиссером Робертом Уайзом
. Фильм получил десять «Оскаров», а историю Марии и Тони узнал весь мир.
В 1965 году мюзикл «Вестсайдская история»
был поставлен на сцене Московского театра оперетты
с Татьяной Шмыгой
в главной роли, в 1969 - на сцене Ленинградского театра им. Ленинского Комсомола
(режиссер Георгий Товстоногов
).
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