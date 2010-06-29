«Вестсайдская история». Премьера

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Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 27 июня Выбор Жана Просянова, главного редактора Кино-Театр.ру

Рецензии на спектакли «Гардения» в Театре Пушкина: Мама-мама, что я буду делать, мама-мама, как я буду жить? Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева, Эльмира Мирэль и Наталья Рева-Рядинская в спектакле про четыре поколения женщин

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 26 июня Выбор Анны Кузьминой, редактора соцсетей и кинообозревателя Кино-Театр.ру

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 25 июня Выбор Екатерины Визгаловой, шеф-редактора Кино-театр.ру