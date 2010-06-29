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«Вестсайдская история». Премьера

29 июня
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29 июня 2010
С 29 июня по 3 июля 2010 года на сцене Московского дворца молодежи прошли премьерные показы легендарного бродвейского мюзикла «Вестсайдская история».
Первая и единственная в России лицензионная версия мюзикла, где полностью сохранена концепция оригинала 1957 года, поставлена Новосибирским академическим молодежным театром «Глобус». Это - масштабный спектакль, где задействовано 118 человек, включая живой симфонический оркестр, и использованы грандиозные декорации. В 2009 году новосибирская постановка мюзикла «Вестсайдская история» была выдвинута на соискание национальной премии «Музыкальное сердце театра» в восьми номинациях. Лауреатами премии стали: музыкальный руководитель и дирижер Алексей Людмилин (номинация «Лучший дирижер») и Юлия Чуракова - актриса, исполняющая роль Аниты (номинация «Лучшая исполнительница роли второго плана»). В московской премьере также примет участие Наталия Быстрова – прима мюзиклов «Mamma Mia!» и «Красавица и Чудовище». Она сыграет главную женскую роль, «вестсайдскую Джульетту» – Марию.
Мюзикл «Вестсайдская история» («West Side Story») возник благодаря творческому союзу композитора Леонарда Бернстайна, сценариста Артура Лорентса, хореографа Джерома Роббинса и поэта Стивена Сондхайма, которые решили адаптировать знаменитую трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта» для современного музыкального театра. История двух юных влюбленных перенесена в Нью-Йорк середины XX века. Между двух огней – воюющими за контроль над территорией верхнего Вест-Сайда группировками – оказались Мария и Тони, которые влюбляются друг в друга, несмотря на ненависть их друзей и родственников. Но история их, как и история Ромео и Джульетты, заканчивается трагически.
Новосибирский театр сумел выполнить непременное условие: сохранить оригинальную хореографию Джерома Роббинса и оригинальное либретто, а также привлечь американскую постановочную группу в составе режиссера Грега Ганакаса, хореографа Марка Эспозито и дирижера Кейта Кларка - ученика самого Леонарда Бернстайна.
«Впечатление от российской постановки «Вестсайдской истории» для меня незабываемо! – говорит Кейт Кларк, который дирижировал на премьере в Новосибирске. - Мы с Грегом работали в этом материале с самыми разными исполнителями, но здесь, в Сибири, получилась абсолютно уникальная постановка. Я чувствовал себя так, будто я в 1957 году. Ведь тогда Джером Роббинс тоже работал с юными актерами. Потому спектакль получился очень искренним! Думаю таким, каким и хотел его видеть Джером Роббинс
На Бродвее «Вестсайдская история» шла почти два года и пережила более 770 показов, а также выиграла престижную награду «Тони». Затем еще не раз мюзикл возвращался на сцену. За более чем полувековую историю существования в «Вестсайдской истории» играли звезды мировой величины. В 1957 году роль Марии исполнила тогда еще только начинающая актриса Элизабет Тейлор. В 2009 Аниту в одном из спектаклей сыграла Дженнифер Лопез. В 1961 году «Вестсайдская история» была экранизирована режиссером Робертом Уайзом. Фильм получил десять «Оскаров», а историю Марии и Тони узнал весь мир.
В 1965 году мюзикл «Вестсайдская история» был поставлен на сцене Московского театра оперетты с Татьяной Шмыгой в главной роли, в 1969 - на сцене Ленинградского театра им. Ленинского Комсомола (режиссер Георгий Товстоногов).

«Кушнир Продакшн»
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персоны
Леонард БернстайнНаталия БыстроваДженнифер ЛопесДжером РоббинсЭлизабет ТейлорГеоргий ТовстоноговРоберт УайзТатьяна Шмыга
театры
Московская опереттаНовосибирский театр "Глобус"

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«Вестсайдская история». Премьера фотографии
«Вестсайдская история». Премьера фотографии
«Вестсайдская история». Премьера фотографии
«Вестсайдская история». Премьера фотографии
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№ 1
Анна80 (саратов)   13.07.2010 - 22:14
эх, было бы интересно увидеть этот спектакль! когда-то этот мюзикл шел на сцене саратовского ТЮЗа им. Киселева и пользовался огромным успехом. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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