КАБАРЕ.DOC возвращается!

1 июля в восемь часов вечера в клубе Мастерская в Театральном проезде Политическое кабареустраивает интерактивную вечеринкуВ программе:* антикризисные стихи самого пролетарского поэта нашей эпохи Всеволода Емелина в аутентичном исполнении;* Петрушка хоронит Ленина и кризис, вообще говорит всю правду, но делает это весело, насколько хватает сил;* самые свежие политические откровения от лабрадора Кони, который (вернее, которая) не готовА уступить политическую сцену коту Дорофею;обещает не только возможность увидеть и услышать что-то новое, вполне возможно, веселое, - только у нас можно не только послушать, но еще и поговорить... Пока - без последствий.Участвуют - Андрей Курносов, Ольга Зейгер, Ольга Волкова, Александр Железцов, Григорий Заславский, Мария Фортунатова, Евгений Елсуков, Константин Карташов, Светлана Бельская и Всеволод Емелин в роли Сатина в написанной им по заказу Театра.doc пьесе "Кризис, или Пир во время сумы" и театр "Бродячий вертеп Александра Грефа" и все это в сопровождении прекрасных мелодий 60-х, когда было и вольно и не кризисно, даже напротив - духо- и материально-подъемно.При предъявлении флаеров и партбилетов - скидки.Режиссеры - Александр Давыдов и Александр Гнездилов.Художник - Евгений Никоноров.