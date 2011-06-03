Премьера в Московском областном драмтеатре им. А. Н. Островского - «Женщина из Берлина»

В Московском областном драмтеатре им. А. Н. Островского
3 июня 2011 года прошла премьера спектакля Валентина Варецкого
«Женщина из Берлина» по пьесе Макса Фриша «Когда закончилась война».
Эта пьеса знаменитого писателя, прежде почти забытая и на его родине, и в Европе, была опубликована у нас в сборнике «Потерянные пьесы» в 2001 г. издательством «Международное Агентство "A.D.&T."». Однако, несмотря на возникший интерес к этому сборнику, несмотря на грандиозные даты – 65-летие Великой Победы и завершения Второй мировой войны – пьеса М. Фриша так и осталась за рамками внимания театров.
Пьеса М. Фриша
– взгляд на итог грандиозного военного противостояния со стороны побежденных; причем взгляд современника той эпохи и одновременно человека, который идейно не примыкал к той или иной стороне.
Спектакль главного режиссера театра В. Варецкого
– это взгляд с нашей стороны на то, как восприняты были события «с той стороны»; причем, взгляд из нашего времени, когда многое заново открылось, многое переосмыслилось – и этим только укрепились истинный смысл давних событий и истинное понимание любви.
Ибо эта история – о любви, негаданной и жертвенной, не имеющей права на жизнь и права на будущее. Но эта любовь – во спасение будущего.
Действие спектакля разворачивается в замкнутом, двухуровневом пространстве сложной конструкции. В финале герои выходят в раскрывающийся перед ними простор. У каждого будет свое, неизвестное никому будущее – но уже без войны…
Режиссер-постановщик - Валентин Варецкий
Сценограф и художник по костюмам – Сергей Тимонин
Хореограф – Алишер Хасанов
Действующие лица и исполнители:
Агнес Андерс - Елена Калабина
; Агнесс Андерс после войны – Ольга Щепалина
Хорст Андерс – Геннадий Христенко
Степан Иванов, русский полковник – Александр Волков; Денис Кумохин;
Йегуда Кари, еврей из Варшавы – Андрей Чанцев
Гита, горожанка – Анна Теуважукова; Екатерина Фетисова;
Хальске, пианист – Виктор Пиунов
Русские офицеры – Михаил Шилов, Василий Шмаков, Степан Куликов
Солдат музыкант – Сергей Молдованов
Жители Берлина: Екатерина Фетисова, Татьяна Белковец, Наталья Ефремова, Анастасия Кузнецова, Екатерина Мистрюкова
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