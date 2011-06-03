Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Премьера в Московском областном драмтеатре им. А. Н. Островского - «Женщина из Берлина»

3 июня
Все года

Театральная хроника >>
3 июня 2011
В Московском областном драмтеатре им. А. Н. Островского 3 июня 2011 года прошла премьера спектакля Валентина Варецкого «Женщина из Берлина» по пьесе Макса Фриша «Когда закончилась война».
Эта пьеса знаменитого писателя, прежде почти забытая и на его родине, и в Европе, была опубликована у нас в сборнике «Потерянные пьесы» в 2001 г. издательством «Международное Агентство "A.D.&T."». Однако, несмотря на возникший интерес к этому сборнику, несмотря на грандиозные даты – 65-летие Великой Победы и завершения Второй мировой войны – пьеса М. Фриша так и осталась за рамками внимания театров.
Пьеса М. Фриша – взгляд на итог грандиозного военного противостояния со стороны побежденных; причем взгляд современника той эпохи и одновременно человека, который идейно не примыкал к той или иной стороне.
Спектакль главного режиссера театра В. Варецкого – это взгляд с нашей стороны на то, как восприняты были события «с той стороны»; причем, взгляд из нашего времени, когда многое заново открылось, многое переосмыслилось – и этим только укрепились истинный смысл давних событий и истинное понимание любви.
Ибо эта история – о любви, негаданной и жертвенной, не имеющей права на жизнь и права на будущее. Но эта любовь – во спасение будущего.
Действие спектакля разворачивается в замкнутом, двухуровневом пространстве сложной конструкции. В финале герои выходят в раскрывающийся перед ними простор. У каждого будет свое, неизвестное никому будущее – но уже без войны…

Режиссер-постановщик - Валентин Варецкий
Сценограф и художник по костюмам – Сергей Тимонин
Хореограф – Алишер Хасанов
Действующие лица и исполнители:
Агнес Андерс - Елена Калабина; Агнесс Андерс после войны – Ольга Щепалина
Хорст Андерс – Геннадий Христенко
Степан Иванов, русский полковник – Александр Волков; Денис Кумохин;
Йегуда Кари, еврей из Варшавы – Андрей Чанцев
Гита, горожанка – Анна Теуважукова; Екатерина Фетисова;
Хальске, пианист – Виктор Пиунов
Русские офицеры – Михаил Шилов, Василий Шмаков, Степан Куликов
Солдат музыкант – Сергей Молдованов
Жители Берлина: Екатерина Фетисова, Татьяна Белковец, Наталья Ефремова, Анастасия Кузнецова, Екатерина Мистрюкова
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Валентин ВарецкийЕлена КалабинаГеннадий ХристенкоАндрей Чанцев
театры
Московский областной театр им. А.Н. Островского

обсуждение >>
№ 1
Astro   12.07.2011 - 16:24
Небольшая поправка (опечатка) в актерском составе: 1) Йегуда Карп - (его играет Андрей Чанцев) - великолепный актер! Поправка - (верно -"Карп") 2) Агнес Андерс- (Елена Калабина-Агнес... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Вихарев
2 июня ушёл из жизни балетмейстер Сергей Вихарев.
Александр Кокурин
28 мая ушёл из жизни актёр Александр Кокурин.
Вадим Елизаров
28 мая ушёл из жизни театральный деятель Вадим Елизаров.

День рождения >>

Антон Гуляев
Вячеслав Жолобов
Елена Королёва
Пётр Красилов
Регина Мянник
Ирина Патракова
Константин Степанков
Эмма Цесарская
Всеволод Шиловский
Жюли Гайе
Полетт Годдар
Тони Кёртис
Доминик Лаффен
Джон Маулдер-Браун
Веслав Михниковский
Джеймс Пьюрфой
все родившиеся 3 июня >>

Премьеры ТВ

Шеф. Игра на повышение
29 мая
НТВ
7 футов под килем
3 июня
Россия 1
Никому не говори
3 июня
Россия 1
Шеф Адам Джонс
3 июня
Первый канал
Наследники
5 июня
Россия 1
Фамильные ценности
5 июня
Домашний

ревью