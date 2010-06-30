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Выпускной-2010

30 июня
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30 июня 2010
Не только на море во время проведения Кинотавра возможны яркие впечатления. Златоглавая также не уступает в организации незабываемых вечеров. И это касается не только ММКФ, но и мероприятий Союза театральных деятелей России.
Так, например, 30 июня в Москве на корабле «Vatel» состоялся прием в честь выпускников театральных ВУЗов России, где по сложившейся традиции, на излете театрального сезона, Александр Калягин и его коллеги вручили премии СТД РФ лучшим студентам и педагогам.
На торжественный прием съехались начинающие артисты и их мастера со всей России: как выпускники главных столичных кузниц служителей Мельпомены - ВТУ имени М. С. Щепкина, театрального института имени Б. Щукина, РАТИ (ГИТИС), так и лучших театральных академий и институтов Санкт-Петербурга, Воронежа, Ярославля, Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Иркутска. Всего в праздничном вечере приняли участие около 200 (!) бывших уже студентов. И это все происходило на небольшом прогулочном корабле...
Награды СТД РФ, присуждаемые за успехи в постижении профессии и воспитании актеров драматического и музыкального театра, театра кукол и артистов балета, вручались педагогам и их ученикам в двух номинациях: «За успешное постижение профессии актера» и «За успешное воспитание актерской смены» по итогам дипломных работ за 2010 год (с полным списком лауреатов вы можете ознакомиться в конце статьи). Иными словами, премии СТД – это единственное театральное событие, способное отметить успехи еще не вступивших на профессиональный творческий путь артистов. Основная цель мероприятия — поздравить выпускников и их педагогов c окончанием учебного процесса, собрав в одном месте молодое поколение актеров со всей страны, создав, таким образом, для них платформу для общения и творческих контактов.
Первым, на правах радушного хозяина, выпускников и педагогов поприветствовал председатель Союза театральных деятелей РоссииАлександр Калягин. Выпускников также поздравили известнейшие российские актеры и режиссеры: Евгений Стеблов, Зураб Соткилава, Андрей Житинкин, Сергей Филин и другие.
Ну, а затем, когда награды нашли своих героев, вечер продолжился уже в неформальной обстановке. Под зажигательные песни в исполнении Мириам Сехон и ВИА «Татьяна» теплоход отдал швартовы и отправился в плавание по реке. Тематикой выпускного бала стали «Стиляги», и будущие звезды театра и кино идею подхватили и красовались в нарядах из «бабушкиного сундука». В результате, мы окунулись в мир рок-н-ролла и танцев в духе 30-х–60-х гг. Все это еще больше украсили фейерверк, Dj-set и закат над Москвой-рекой. Такой выпускной вчерашние студенты будут помнить всю жизнь! И пусть эти незабываемые минуты счастья и веселья будут помогать им в другом плавании, и мы желаем им ловко обходить все рифы и мели в этом путешествии длиною в жизнь.

Лауреаты-2010

Премия имени Народного артиста СССР М. И. Царева
Присуждается за успехи в постижении профессии и воспитании актеров драматического театра.
Премию вручил первый заместитель Председателя СТД РФ, народный артист России Евгений Юрьевич Стеблов

«За успешное постижение профессии актера»
Аносов Антон – выпускник Высшего театрального училища имени М.С.Щепкина
Кикеля Алина - выпускница Новосибирского государственного театрального института
«За успешное воспитание актерской смены»
Кузнецова Светлана Васильевна — доцент кафедры сценической речи Российской Академии театрального искусства (ГИТИС)
Кузин Александр Сергеевич — профессор кафедры мастерства актера Ярославского государственного театрального института

Премия имени Заслуженного деятеля искусств РСФСР М. М. Королева
Присуждается за успехи в постижении профессии и воспитании актеров театра кукол
Премию вручил народный артист России Станислав Федорович Железкин

«За успешное постижение профессии актера»
Иванова Елена — выпускница Новосибирского государственного театрального института
«За успешное воспитание актерской смены»
Уткин Юрий Анатольевич — преподаватель Иркутского театрального училища

Премия имени Народного артиста СССР Б. А. Покровского
Присуждается за успехи в постижении профессии и воспитании актеров музыкального театра
Премию вручил народный артист СССР Зураб Лаврентьевич Соткилава

«За успешное постижение профессии актера»
Крюков Евгений — выпускник Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского
Дипломант:
Табаева Айгуль — выпускница Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова
«За успешное воспитание актерской смены»
Коблик Павел Иванович — доцент, заведующий кафедрой музыкального театра Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского

Премия имени народной артистки СССР Е. С. Максимовой
Присуждается за успехи в постижении профессии и воспитании артистов балета
Премию вручил народный артист России Сергей Юрьевич Филин

«За успешное постижение профессии артиста балета»
Соболевский Дмитрий — выпускник Красноярского хореографического колледжа
Бочкова Дарья — выпускница Московской государственной академии хореографии
«За успешное воспитание актерской смены»
Уланова Лидия Григорьевна — педагог Пермского государственного хореографического колледжа
Сырова Ирина Юрьевна — профессор Московской государственной академии хореографии

Поздравляем лауреатов!

Макс Милиан
Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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персоны
Антон АносовАндрей ЖитинкинАлександр КалягинАлександр КузинМириам СехонЗураб СоткилаваЕвгений Стеблов
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Учебный театр Театрального ин-та им.Б.Щукина

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