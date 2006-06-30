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108-й сезон Художественного театра закрыт

30 июня
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30 июня 2006
30 июня Московский Художественный театр закрыл свой 108-й театральный сезон 2005-2006 гг. спектаклем «Белая гвардия», состоявшимся на сцене Театра им. А. С. Пушкина в связи с началом реконструкции Основной сцены МХТ, которую планируется завершить к концу года. Во время реконструкции, в ходе которой будет обновлены нижняя и верхняя механизация сценической площадки, спектакли Основной сцены будут идти в Театриуме «На Серпуховке», а также других театрах столицы. Малая и Новая сцены МХТ продолжат свою работу.
Прошедший 108-й сезон пополнил репертуар театра шестью новыми спектаклями: «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова на Основной сцене, «Господа Головлёвы» Кирилла Серебренникова, «Река с быстрым течением» Марины Брусникиной, «Живи и помни» Владимира Петрова, «Сияющий город» Илзе Рудзите — на Малой; на Новую сцену был перенесён спектакль Школы-студии (курс И. Золотовицкого и С. Земцова) «С любимыми не расставайтесь».
В труппу театра влились актёры Михаил Трухин, Ирина Гордина, Дмитрий Дюжев, Владимир Калисанов, а также вчерашние студенты Школы-студии МХАТ Максим Матвеев, Никита Панфилов, Пётр Кислов, Юлия Галкина, Анастасия Дубровская
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