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IV Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров» завершил работу

5 июня
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5 июня 2008
5 и 6 июня спектаклями Приморского Академического краевого драматического театра имени М. Горького «С любимыми не расставайтесь» и «Пять вечеров» в постановке народного артиста России Ефима Звеняцкого фестиваль завершил свою работу. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького, возглавляемый известным режиссером народным артистом России Ефимом Звеняцким, является одним из лучших драматических театров России. В сезоне 2007-2008 гг. театр отмечает юбилей – 75 лет со дня основания.
Фестиваль «Пять вечеров» был основан в 2004 году, под знаком памяти о замечательном драматурге. За три своих сезона он предъявил зрителям лучшие современные постановки володинских пьес и сумел занять особое место в фестивальном пространстве России. «Пять вечеров» сразу стал особенным – без всякого официоза, «с человеческим лицом», с атмосферой непосредственного человеческого общения, которое так любил Александр Моисеевич Володин. Фестиваль открыл новые имена, дал толчок к созданию новых спектаклей, объединил людей, которые жили в эпоху Володина и, несмотря ни на что, остались верны ей, - и молодых, открывающих для себя эту эпоху не как экзотическое «ретро», а как составную часть собственной отечественной биографии. Погружению в володинский мир помогали два сборника «О Володине. Первые воспоминания», которые вышли к I и III фестивалям и разошлись по России.
Первый фестиваль был по сути своей мемориальным, он проходил в дни 85-летия Александра Моисеевича и состоял из пяти спектаклей по пьесам Володина. Программа Второго фестиваля была ориентирована не только на володинскую драматургию, но и на близкую ей по духу, по ощущению времени, по определенному настроению… Третий фестиваль, как и Первый, представил спектакли только по пьесам Володина.
Программу Четвертого фестиваля «Пять вечеров» снова можно определить как «Володин и „володинское“». Фестиваль проходил в Петербурге, с февраля по июнь 2008 года.
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