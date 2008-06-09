9-го июня впервые на российской сцене состоялась премьера комедии-минор "Фрейд и его деревянные солдатики" (автор пьесы - Сергей Гиргель, продюсер - Оксана Герчакова). Это не документальный спектакль-биография. Это трагикомическая фантазия, в которой действуют реальные исторические лица и вымышленные персонажи. Доктор Фрейд осуществил свою мечту: он стал богатым, успешным и знаменитым. Однако радости и счастья в его жизни нет. В результате интриги Фрейд узнает, что дни его сочтены. Он уверен, что его скоропостижная смерть - это расплата за грехи молодости. В порыве раскаяния знаменитый психиатр исповедуется своей служанке, которая давно и безнадежно любит его. Внутри психологического спектакля разворачивается музыкально-пародийное "супер-шоу кабаре профессора Мориарти". Доктор Фрейд перевернул представление человека о себе. Спектакль "Фрейд и его деревянные солдатики" перевернет ваше представление о самом Зигмунде Фрейде.
В спектакле заняты Александр Песков
, Михаил Полицеймако
, Агриппина Стеклова
, Жанна Эппле
, Александр Анатольевич (ви-джей MTV), Дмитрий Шевченко
, Ольга Сидорова
и др. В роли Фрейда - Народный артист России Евгений Герчаков
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Пьеса Сергея Гиргеля вошла в число победителей на Международном конкурсе драматургии "Свободный театр".
"Не дело на других пенять,
Не требуя анализа.
Умом Россию не понять
Без помощи психоанализа".
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