Фрейд и его деревянные солдатики

анонс

В помещении «Театрального особняка» 27 и 28 июня состоялась премьера спектакля Международной Чеховской лаборатории «Три сестры» в постановке Виктора Гульченко.

Московский театр клоунады п/р Терезы Дуровой представил свою новую, новогоднюю, премьеру - спектакль для детей «12 месяцев».

«Ladies’Night. Только для женщин» - 500-й спектакль!

16 сентября 2007

Трамвай на Арбате или Штирлиц на улице Лесной

Замечательная пьеса Теннесси Уильямса "Трамвай желание" в 2006 году вышла в лидеры по количеству постановок! Интерес к "Трамваю "Желание" не ослабевал никогда, но редко рождаются актрисы, способные сыграть многогранный образ Бланш Дюбуа, и режиссеры, способные передать атмосферу потрясающего произведения американского драматурга.