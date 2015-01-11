Театр "Современник" на полевых станах и в овощеводческих бригадах

С 1-го июля по 5 августа - гастроли Театра-студии "Современник" в городе Саратове, на сценах ТЮЗа им. Ленинского комсомола и Дворца культуры профсоюзов. Спектакли: "Два цвета", "Белоснежка и семь гномов", "Третье желание", "Старшая сестра", "Голый король", "В день свадьбы" и др.

В рамках гастролей актерами театра были проведены творческие отчеты, концерты и встречи с трудящимися и жителями города и районов области:

* три шефских концерта в совхозах и колхозах Саратовского производсьвенного управления;

* творческие встречи в совхозах "Ударник" и "Вольповский", в колхозе им. М.В.Фрунзе, на полевых станах и овощеводческих бригадах;

* шефский концерт в пионерском лагере;

* шефский концерт-отчет коллектива театра для строителей моста через реку Волгу ( в Клубе Мосотряда);

* творческая встреча коллектива театра с труппой Саратовского ТЮЗа.