Президент России Владимир Путин учредил грант для поддержки творческих проектов Театра Российской Армии, сообщила пресс-служба Кремля. На эти цели предусмотрено выделение более 51 миллиона рублей в год, грант рассчитан на три года, говорится в указе президента РФ. Путин поручил правительству России "обеспечить в 2007-2009 годах финансирование расходов, связанных с реализацией указа, утвердить порядок выплаты гранта и осуществления контроля за его целевым использованием". Указ подписан "в целях создания условий для дальнейшего развития театрального искусства в Российской Федерации". В России действует система грантов для музыкальных и театральных творческих коллективов.

В октябре 2005 года Путин подписал распоряжение "О грантах президента РФ для поддержки творческих проектов ведущих музыкальных коллективов и организаций на 2006-2008 годы". Среди получателей грантов - Большой и Мариинский театры, Государственный академический симфонический оркестр России, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского. Гранты также получают Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д.Шостаковича, Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерваторию имени Н.А.Римского-Корсакова.