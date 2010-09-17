Последний спектакль Владимира Высоцкого

В 1971 году Юрий Любимов поставил "Гамлета" в переводе Пастернака с Владимиром Высоцким в главной роли. "Гамлет" Театра на Таганке стал настоящим откровением для зрителей и критики. Газеты в те дни писали: "Владимир Высоцкий сделал невозможное, он играет свою роль на разрыв аорты, он умирает и рождается вновь, и так каждый спектакль".



Юрий Любимов: "Не было бы Высоцкого , я бы не стал ставить " Гамлета ". Как ставить, если Гамлета нет? Когда я решил ставить " Гамлета ", я только Владимира имел в виду. Тогда помог случай. Мне запретили очередную композицию: хватит, говорят, ставьте нормальную пьесу! Я тут же пишу: "Прошу дать мне возможность поставить нормальную пьесу Шекспира " Гамлет "! Потом мне стали говорить, что Высоцкому не нужно там играть. Мол, что за пьяница из подворотни будет хрипатым голосом орать Гамлета ? "Он же - принц!" Это говорили люди, которые кроме африканских принцев других не видели."

Владимир Высоцкий сыграл Гамлета 317 раз. 18 июля 1980 года он последний раз вышел на сцену в костюме Гамлета...