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Кинематографы являются серьезными конкурентами театрам!

18 июля
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18 июля 1910
Публикация в «Петербургской газете» от 18 (31) июля 1910 года: Антрепренеры столичных театров серьезно озабочены: распространившиеся за последнее время в неимоверном количестве кинематографы являются более чем серьезными конкурентами театрам и отбивают от последних массу публики... Несмотря на то, что кинематографы находятся чуть ли не в каждом доме, они всегда переполнены публикой. Расходы содержателей всяких "биографов" сравнительно очень незначительны, и благодаря этому доходы, получаемые от кинематографов прямо колоссальны. Один из бывших аптекарских помощников, открывший не так давно это дело, имеет в настоящее время целое состояние. Это понятно, если принять во внимание страшно высокие цены летом даже в самых небольших кинематографах. Представление, занимая не более 1 часа, проходит в день 7-8 раз. И, в общем, каждое даже 2-ое место дает в день 3-4 рубля. Благодаря такому увлечению публики кинематографами Петербург и в особенности Москва превратились в центры по снабжению России и Сибири лентами кинематографических картин. Распространению этих лент в России положила начало французская фирма Пате, открывшая в Москве отделение. Вскоре в Петербурге и в Москве открылись отделения других заграничных фирм, главным образом, французских и итальянских предпринимателей. Года же 2 - 3 тому назад в Москве открыла свои действия одна русская кинематографическая фабрика. Фабрика эта очень удачно оперирует до сих пор, постепенно расширяя свое предприятие. Она выпускает, главным образом, ленты, иллюстрирующие наиболее популярные драматические пьесы русских писателей, затем картины этнографического характера, виды Кавказа, Урала и т.д. Для инсценировки в распоряжении фирмы имеется до 60 артистов и артисток из разных московских театров.
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