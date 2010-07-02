Вологда заразилась современный искусством

2 июля в Вологде завершился 10-й Международный театральный фестиваль «Голоса истории», на который кураторы из Минкульта впервые привезли Михаила Угарова, Максима Курочкина, Елену Гремину и других современных драматургов, они же поручили известному московскому режиссеру, художественному руководителю студии SounDrama, Владимиру Панкову открытие фестиваля. Членом жюри «Голосов» стал президент «Золотой Маски» Георгий Тараторкин.
На фуршете в честь открытия фестиваля вологодский губернатор Вячеслав Подгалев хвастался тем, что Вологду в последние несколько лет все чаще стали называть северной культурной столицей. То, что амбиции руководства города выходят за пределы только кулуарных разговоров стало понятно, когда началась основная программа «Голосов истории». На открытой площадке в Консисторском дворике Вологодского кремля обнаружился внушительных размеров баннер со слоганом: «Вологда – культурная столица русского севера». Надо сказать, что сразу после «Голосов Истории» в Вологде открылся Первый фестиваль молодого европейского кино Voices, на который приедут около 150 кинематографистов со всего мира. В составе жюри Сергей Бодров, Кшиштов Занусси, Клод Брассер, Алексей Гуськов и Дарья Мороз. Фестиваль инициирован правительством Вологодской области, администрацией города Вологды и французской компании ID-reel. Открыл фестиваль фильм Романа Полански «Призрак».
Оба этих фестиваля – первая попытка поговорить с вологодской публикой на языке современного искусства.
«Голоса истории» до сих пор были достаточно консервативным фестивалем и такое вливание свежих молодых сил вызывало у руководства области некоторые опасения, которые, впрочем, не оправдались. Владимир Панков
, который виртуозно соединяет в своих спектаклях фольклорную музыкальную стихию и современный режиссерский язык, сочинил церемонию открытия, в которой было достаточно официоза, с одной стороны, и китча, с другой. Открытие напоминало торжественный парад, во время которого актер студии SounDramа в духе Левитана зачитывал куски пресс-релиза фестиваля. Тем временем, на Кремлевскую площадь выезжали телеги с сеном и авангардными музыкантами, грузовики то с оркестром, то с радостными девочками с шариками руках, выбегали вологодские фольклорные коллективы. Одной из центральных частей церемонии стал номер танцевального Liquid Theatre (Москва-Челябинск), чьи фирменные номера на ходулях и костылях, чье эффектное разбрасывание бумаги и использование разноцветных дымовых шашек и флагов, здесь приобрело совершенно отчетливое патриотическое звучание. Потом был танец балерин в кирзовых сапогах и без, Дмитрий Назаров, прибывший в Вологду специально для этого, спел «Черную Ночь», импровизировал известный саксофонист Сергей Летов, а оперная дива Оксана Рындина выезжала на кабриолете, заваленном цветами. Все это было живо и динамично и совсем не провокационно.
На следующий день SounDrama во внеконкурсной программе показала один из лучших своих спектаклей, да и спектаклей фестиваля тоже - «Гоголь. Вечера. Часть I». На вопрос, почему этот спектакль не был включен в конкурс директор «Голосов» Вера Ильяшенко отвечает: «Они были заявлены слишком поздно, но спектакль очень понравился публике, так что если театр захочет, то мы будем рады рассмотреть его участие в следующем фестивале».
А вот лаборатория драматургов, в рамках которой Михаил Угаров
, Максим Курочкин, Елена Гремина и другие современные драматурги обсуждали возможные пути создания современного драматургического текста на базе исторических событий, прошла относительно незаметно. В этом есть с одной стороны вина организаторов фестиваля, потому что о лаборатории узнавали только через «сарафанное радио», а официальная информация появилась лишь накануне открытых показов (29 и 30 июня), а с другой, определенная закономерность, потому что настоящие итоги работы этой лаборатории, должны будут появиться самое быстрое к следующему фестивалю. Вот тогда-то они и смогут стать предметом широкой дискуссии.
«Голоса истории» проходят в Вологде раз в два года. Их в 1991-м придумал театральный критик Александр Свободин как фестиваль спектаклей на исторические темы, проходящих в архитектурной среде красивейшего Вологодского кремля. Летняя погода в Вологде непредсказуема, так что зрителям на время проведения фестиваля приходится запасаться резиновыми сапогами и дождевиками. В народе «Голоса» прозвали «фестивалем дождей».
В этом году, кажется, впервые дождей не было, но сюрпризы ждали как в программе фестиваля, так и в области неожиданных накладок. Раза три во время спектаклей во всем городе отключали электричество, один раз в связи с грозой, два других раза по каким-то иным причинам. Актеры Минусинского драматического театра сделали попытку играть без света и звука, но минут через десять сдались. Еще один инцидент - пропажа фуры с декорациями и костюмами к спектаклю «Мария Стюард» Большого драматического театра им. Товстоногова. Водитель перестал выходить на связь и когда стало понятно, что ждать уже бессмысленно, актеры театра скупили все черные рубашки к городе, за одну ночь актрисам были сшиты черные юбки и спектакль сыграли в минималистичных декорациях без париков и костюмов. Впрочем, спектакль от этого только выиграл и получил в дальнейшем специальный приз Главы города Вологды Евгения Шулепова.
С 1991-го по 2000-е на «Голосах истории» показывали только исторические пьесы, но уже в 2003 фестиваль стал международным, а также сюда стали приглашать спектакли, относящиеся к истории весьма опосредованно. В итоге, фестиваль выиграл в качестве показываемого продукта, но постепенно утрачивает концептуальность.
Программа «Голосов истории» по традиции делится на основную, неосновную и внеконкурсные показы. В основной программе показывают спектакли, вписывающиеся в открытые площадки на территории Вологодского кремля, в неосновной – спектакли, требующие традиционных театральных пространств. Во внеконкурсной программе показывают вообще что угодно. В этом году фестиваль был посвящен 65-летию Победы, поэтому многие (но далеко не все) спектакли были посвящены теме великой отечественной войны.
Список лауреатов лишний раз подтверждает то, что рамки «Голосов истории» постепенно размываются. Лишь одна «Вологодская маска» досталась спектаклю историческому - «Эшелону» М. Рощина Вологодского государственного драматического театра. Две другие «маски» были отданы потрясающей, длящейся всего час, площадной или, как называет ее режиссер Львовского академического духовного театра «Воскресiння» Ярослав Федоришин, пленарной версии «Вишневого сада», а также лауреату «Голосов Истории – 2007» «Ведогонь театру» (Москва, Зеленоград) за спектакль «На дне» по Горькому. «На дне», кстати, был поставлен на грант прошлого вологодского фестиваля.
На закрытых площадках, то есть в неосновном конкурсе, призом жюри за человечность толкования отечественной истории был отмечен спектакль «Ночевала тучка золотая» по Анатолию Приставкину Национального молодежного театра Республики Башкортостан им. Мустая Карима. Это история о воспитанниках детдома, которых в голодные военные времена отправляют вместе с другими детьми на Кавказ, в самый разгар депортации оттуда чеченского народа. Приз жюри за тонкость, юмор и сострадательность к человеку в перипетиях нашей истории получил спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» по В. Гуркину Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького. Действительно, очень трогательный, стилистически стройный спектакль о деревенских женщинах, у которых война забирает мужей, но один из них, пропавший без вести, возвращается в 49-м, в тот самый день, когда его жена собирается снова выйти замуж.
Комментарий:
Заместитель начальника департамента по культуре и охране культурного наследия Вера Ильяшенко об амбициях Вологды стать культурной столице русского севера:
«В слогане «Вологда – культурная столица русского севера» есть доля истины. Мы не претендуем на культурную столицу всей России, но почему бы и не быть культурной столицей русского севера. Тем более, что министры культуры, которые бывали на наших творческих проектах, так и говорили, что Вологду без преувеличения можно считать одной из культурных столиц России. Хотя на сегодняшний день, наверное, интересней и честней будет, если Вологду узнают как кружевную столицу. Этим промыслом Вологда прославилась давным-давно за пределами России. Вскоре у нас будет открыт современный интерактивный национальный музей, или скорее центр кружева, в котором вы точно не наткнетесь на табличку «руками не трогать».
Как это ни печально, но наше наследие больше интересно иностранцам, которые хотят переключиться на познавательный, событийный туризм и у Вологодской области есть огромный потенциал в этом плане. Мы работаем над тем, чтобы привлекать внимание к хорошо сохранившемуся культурному наследию. Поэтому, кстати часть спектаклей мы дублируем в Череповце в недавно отреставрированной усадьбе Гальских. Возим гостей фестиваля на экскурсии по монастырям и усадьбам Вологодской области».
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