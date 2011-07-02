Выпускной-2011

На торжественный прием, который уже в третий раз проводит Союз театральных деятелей России для выпускников и педагогов театральных вузов, 30 июня съехались начинающие артисты и их мастера со всей России: как выпускники главных столичных кузниц служителей Мельпомены - ВТУ имени М. С. Щепкина
, театрального института имени Б. Щукина
, РАТИ (ГИТИС)
, так и лучших театральных академий и институтов Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы. Всего в праздничном вечере приняли участие около 200
бывших уже студентов.
Награды СТД РФ
, присуждаемые за успехи в постижении профессии и воспитании актеров драматического и музыкального театра, театра кукол и артистов балета, вручались педагогам и их ученикам в двух номинациях: «За успешное постижение профессии актера»
и «За успешное воспитание актерской смены»
по итогам дипломных работ за 2010
год. Иными словами, премии СТД
– это единственное театральное событие, способное отметить успехи еще не вступивших на профессиональный творческий путь артистов со всех уголков России. Основная цель мероприятия — поздравить выпускников и их педагогов c окончанием учебного процесса, собрав в одном месте молодое поколение актеров со всей страны, создав, таким образом, для них платформу для общения и творческих контактов.
Премию за успехи в постижении профессии и воспитании актеров драматического театра (им. народного артиста СССР М. И. Царева
) вручал режиссер, заслуженный деятель искусств России, профессор Театрального института им. Б. Щукина Михаил Борисович Борисов
. Приветствуя выпускников и лауреатов, Михаил Борисов
сказал: «Я не поздравляю вас с окончанием обучения. Закончить Школу — значит умереть как творческая личность. Учиться надо всю жизнь. Я поздравляю вас с началом Школы, с началом пути!»
Среди победителей в этой номинации оказалось два представителя родного для Михаила Борисова
вуза — Театрального института им. Б. Щукина
, студент Владимир Логвинов
и старший преподаватель Андрей Юрьевич Левицкий
. Лауреатами премии также стали выпускник Уфимской государственной академии искусств имени З.Исмагилова Азат Валиуллин
и доцент кафедры мастерства актера Ярославского государственного театрального института Олег Леонидович Нагорничных
. На родину старейшего в России театра, в Ярославль, уехала и награда в области театра кукол, доставшаяся выпускнице Виктории Камальдиновой
. Премия имени заслуженного деятеля искусств РСФСР М. М. Королева в номинации «За успешное воспитание актерской смены»
была вручена посмертно доценту Екатеринбургского государственного театрального института
, заслуженному деятелю искусств России Сергею Константиновичу Жукову
. В воспитании актеров музыкального театра отличилась Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского
, выпускница этого вуза Ольга Пешкова
и ее педагог Павел Иванович Коблик
стали лауреатами премии им. народного артиста СССР Б. А. Покровского. Наградами этой премии также были удостоены студент РАТИ-ГИТИС Владимир Летунов
и известнейший педагог, профессор, народный артист России Дмитрий Александрович Бертман
, вручая ему награду оперная певица с мировым именем Хибла Герзмава
призналась, что очень многому в свое время научилась у Дмитрия Александровича
и это большая честь для нее вручать именно ему награду. Последними были оглашены имена лауреатов премии имени народной артистки СССР Е. С. Максимовой
. Награды победителям вручал артист балета, хореограф, режиссер и супруг Екатерины Максимовой Владимир Викторович Васильев
.
Две премии для артистов балета уехали в Пермь благодаря студенту Дмитрию Бякову
и педагогу Пермского государственного хореографического колледжа Юрию Михайловичу Сидорову
. Лауреатами также стали выпускник Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой Сергей Дубровин
и преподаватель Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева Людмила Васильевна Шапкина
.
Ну, а когда награды нашли своих героев, вечер продолжился уже в неформальной обстановке. Этот выпускной был назван новогодним, организаторы рассудили так: с выходом из стен родного вуза молодые актеры вступают в новый год своей жизни, а потому в программе вечера, как и положено, были Дед Мороз, подарки, угощения, карнавальные маски, и, конечно, шампанское и мандарины. Не обошлось и без новогоднего обращения перед боем курантов. А кто как не председатель Союза театральных деятелей России
мог напутствовать «племя молодое, незнакомое»
перед началом их творческого пути. Александр Калягин
начал свое приветствие с парадоксального пожелания: «Не дай вам бог достичь идеала. Не ловите сразу птицу удачи за хвост. В нашем деле важно одно — терпение. Впереди вас ждет яркая, трудная, но очень интересная жизнь. Дерзайте!»
Под зажигательные песни в исполнении Виктора Добронравова
и Ковер-квартета
теплоход отдал швартовы и отправил выпускников в плавание по волнам в новый год их театральной жизни!
обсуждение >>