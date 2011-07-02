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Выпускной-2011

2 июля
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2 июля 2011
Выпускной-2011
На торжественный прием, который уже в третий раз проводит Союз театральных деятелей России для выпускников и педагогов театральных вузов, 30 июня съехались начинающие артисты и их мастера со всей России: как выпускники главных столичных кузниц служителей Мельпомены - ВТУ имени М. С. Щепкина, театрального института имени Б. Щукина, РАТИ (ГИТИС), так и лучших театральных академий и институтов Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы. Всего в праздничном вечере приняли участие около 200 бывших уже студентов.
Награды СТД РФ, присуждаемые за успехи в постижении профессии и воспитании актеров драматического и музыкального театра, театра кукол и артистов балета, вручались педагогам и их ученикам в двух номинациях: «За успешное постижение профессии актера» и «За успешное воспитание актерской смены» по итогам дипломных работ за 2010 год. Иными словами, премии СТД – это единственное театральное событие, способное отметить успехи еще не вступивших на профессиональный творческий путь артистов со всех уголков России. Основная цель мероприятия — поздравить выпускников и их педагогов c окончанием учебного процесса, собрав в одном месте молодое поколение актеров со всей страны, создав, таким образом, для них платформу для общения и творческих контактов.
Выпускной-2011
Премию за успехи в постижении профессии и воспитании актеров драматического театра (им. народного артиста СССР М. И. Царева) вручал режиссер, заслуженный деятель искусств России, профессор Театрального института им. Б. Щукина Михаил Борисович Борисов. Приветствуя выпускников и лауреатов, Михаил Борисов сказал: «Я не поздравляю вас с окончанием обучения. Закончить Школу — значит умереть как творческая личность. Учиться надо всю жизнь. Я поздравляю вас с началом Школы, с началом пути!» Среди победителей в этой номинации оказалось два представителя родного для Михаила Борисова вуза — Театрального института им. Б. Щукина, студент Владимир Логвинов и старший преподаватель Андрей Юрьевич Левицкий. Лауреатами премии также стали выпускник Уфимской государственной академии искусств имени З.Исмагилова Азат Валиуллин и доцент кафедры мастерства актера Ярославского государственного театрального института Олег Леонидович Нагорничных. На родину старейшего в России театра, в Ярославль, уехала и награда в области театра кукол, доставшаяся выпускнице Виктории Камальдиновой. Премия имени заслуженного деятеля искусств РСФСР М. М. Королева в номинации «За успешное воспитание актерской смены» была вручена посмертно доценту Екатеринбургского государственного театрального института, заслуженному деятелю искусств России Сергею Константиновичу Жукову. В воспитании актеров музыкального театра отличилась Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского, выпускница этого вуза Ольга Пешкова и ее педагог Павел Иванович Коблик стали лауреатами премии им. народного артиста СССР Б. А. Покровского. Наградами этой премии также были удостоены студент РАТИ-ГИТИС Владимир Летунов и известнейший педагог, профессор, народный артист России Дмитрий Александрович Бертман, вручая ему награду оперная певица с мировым именем Хибла Герзмава призналась, что очень многому в свое время научилась у Дмитрия Александровича и это большая честь для нее вручать именно ему награду. Последними были оглашены имена лауреатов премии имени народной артистки СССР Е. С. Максимовой. Награды победителям вручал артист балета, хореограф, режиссер и супруг Екатерины Максимовой Владимир Викторович Васильев.
Выпускной-2011
Две премии для артистов балета уехали в Пермь благодаря студенту Дмитрию Бякову и педагогу Пермского государственного хореографического колледжа Юрию Михайловичу Сидорову. Лауреатами также стали выпускник Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой Сергей Дубровин и преподаватель Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева Людмила Васильевна Шапкина.
Выпускной-2011
Ну, а когда награды нашли своих героев, вечер продолжился уже в неформальной обстановке. Этот выпускной был назван новогодним, организаторы рассудили так: с выходом из стен родного вуза молодые актеры вступают в новый год своей жизни, а потому в программе вечера, как и положено, были Дед Мороз, подарки, угощения, карнавальные маски, и, конечно, шампанское и мандарины. Не обошлось и без новогоднего обращения перед боем курантов. А кто как не председатель Союза театральных деятелей России мог напутствовать «племя молодое, незнакомое» перед началом их творческого пути. Александр Калягин начал свое приветствие с парадоксального пожелания: «Не дай вам бог достичь идеала. Не ловите сразу птицу удачи за хвост. В нашем деле важно одно — терпение. Впереди вас ждет яркая, трудная, но очень интересная жизнь. Дерзайте!»
Выпускной-2011
Под зажигательные песни в исполнении Виктора Добронравова и Ковер-квартета теплоход отдал швартовы и отправил выпускников в плавание по волнам в новый год их театральной жизни!

Оксана Власова
Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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персоны
Дмитрий БертманМихаил БорисовВладимир Васильев (IV)Виктор ДобронравовАлександр КалягинЕкатерина Максимова
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Учебный театр Театрального ин-та им.Б.Щукина

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№ 2
Любопытствующая   2.07.2011 - 10:22
А для чего столы, которые пусты? читать далее>>
№ 1
ТАТТЬЯНА А.   2.07.2011 - 04:34
В добрый путь, ребята! Как приятно видть знакомые лица! Правда, качество фоток, мгко говоря, оставляет желать лучшего. Фокусироваться на микрофонной стойке, букете, накладной бороде - это, конечно,... читать далее>>
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