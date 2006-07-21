Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные...

21 июля
Все года

Театральная хроника >>
21 июля 2006
Ряды доноров крови Российской детской клинической больницы пополнились:
14-го июля телеведущая Третьего канала Елена Медовникова сдавала тромбоциты, а Гоша Куценко пришел в гости к детям из отделения онкогематологии-16. А 17-го июля в гости к детям из онкогематологии-27 пришли Павел Майков и Дмитрий Дюжев. Кстати, Дмитрий - донор крови детской клинической больницы.
18-го июля к пациентам отделения трансплантации костного мозга (одно из самых тяжелых в больнице) пришел герой "Ночного", да и "Дневного дозора" Александр Самойленко. Маленьких пациентов этого же отделения 21-го июля навестил Дмитрий Певцов и принес им подарки.
Ведущая программы «Город» Олеся Лосева - донор, она сдала тромбоциты. И водитель съемочной группы канала тоже не сдержался и стал донором тромбоцитов.

Источник - сайт инициативной группы "Доноры - детям".
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Дмитрий ДюжевГоша КуценкоПавел МайковДмитрий Певцов
театры
"Современник"

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Праздник праздников

Праздник праздников

31 марта в Большом конференц-зале мэрии Москвы состоялась церемония награждения Российской национальной премией «Грани Театра масс».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виктор Кинах
19 июля ушёл из жизни актёр Виктор Кинах.
Владимир Пантелюк
16 июля ушёл из жизни актёр Владимир Пантелюк.
Владимир Толоконников
15 июля ушёл из жизни актёр Владимир Толоконников.

День рождения >>

Павел Ващилин
Родион Галюченко
Нонна Гришаева
Елена Добронравова
Нина Дробышева
Илья Носков
Денис Синявский
Ксения Черноскутова
Пётр Щербаков
Джастин Барта
Уэнделл Бёртон
Джон Ловиц
Джейми Мюррей
Энтони Стеффен
Робин Уильямс
Джош Хартнетт
все родившиеся 21 июля >>

Премьеры ТВ

Охотники за привидениями
22 июля
СТС
Семейные обстоятельства
23 июля
Россия 1
Ускорение
23 июля
СТС
Версаль
24 июля
Первый канал
Преступление
24 июля
Россия 1

ревью