«Кофейная кантата» - в «Мастерской»

26 и 27 июля в клубе и театре «Мастерская»
московские зрители увидели постановку Алексея Паперного «Кофейная кантата»
(И.С.Бах
).
Режиссер-постановщик, видео – Алексей Паперный
Монтаж видео - Алена Орловская
Музыкальный руководитель – Екатерина Вашерук
Ассистент режиссера, свет - Нина Большакова
Художник – Петр Пастернак
Художник по костюмам – Варвара Жемчужникова
Концертмейстер – Татьяна Драйчик
Видео-инженер – Василиса Васильева
Рабочий сцены - Иван Иванов
«Бах
написал кофейную кантату по заказу кофейного дома Циммермана в Лейпциге. Кофе тогда был новым напитком, только входил в моду. Кофейные дома, кофе – новая интересная жизнь...
Задумана кантата, как комическое произведение, почти водевиль. Либрето Пикандера сложно назвать высокохудожественным. Папаша стародум говорит дочери: «Прекрати пить кофе!» «Нет,
- отвечает дочь, - я буду пить кофе, потому что он лучше мускатного вина и слаще поцелуя!» «Если будешь пить кофе, я не буду дарить тебе подарков и выпускать из дома»
- говорит папа. «А я все равно буду пить кофе»
- отвечает дочь. И так 30 минут. Наконец папа говорит: «Если не перестанешь пить кофе – никогда не выйдешь замуж. «Как это?»
- спрашивает дочь. «А вот так! И это мое последнее слово!»
– отвечает папа. «Тогда я не буду больше пить кофе,
- говорит дочь, - идите, папа, за мужем».
Есть еще один персонаж – Тенор. Он появляется 2 раза - в начале истории со словами: «Сейчас папа будет ругать дочь за кофе»
, а в конце говорит: «Папаша побежал искать мужа»
. Вся эта захватывающая история положена Бахом
на очень тонкую и глубокую музыку. Если ставить кантату «впрямую», получается какое-то несоответствие. Я видел несколько постановок. Как правило, это концертные исполнения. Хорошие или плохие певцы корчат рожи, принимают театральные позы (ведь водевиль же), и даже эта музыка становится какой-то плоской.
Мне кажется наша история никак не противоречит сюжету кофейной кантаты.
Девочка, которой уже за 30, живет с папой в унылой провинции, где все одно и то же, где ясно, что будет дальше. Она всю жизнь смотрит на пролетающие самолеты и мечтает о прекрасном летчике, который должен забрать ее. А папа девочки, которой уже за 30, переживает за нее, хочет отвлечь от этого безумия. Он пытается играть с ней, как с ребенком, воюет, умоляет, но дочь не слушает его. В конце концов появляется настоящий летчик...
Я не хотел переворачивать все с ног на голову, наоборот пытался увидеть во всем этом историю, похожую на эту замечательную музыку» - Алексей Паперный
.
Действующие лица и исполнители:
Лиза – Анна Хвостенко
(сопрано)
Шлендриан (отец) - Дмитрий Скориков
(бас)
Тенор – Дмитрий Хромов
Анна – Анна Махова
Оркестр:
Екатерина Вашерук
- клавесин
Наталья Стрельникова
- скрипка
Александр Макеев
- скрипка
Марина Яновская
- альт
Татьяна Орабинская
- виолончель
Вячеслав Михайлов
- контрабас
Марина Волкова
- флейта
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