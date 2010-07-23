«Кофейная кантата» - в «Мастерской»

ревью

Потому что можем

Все делают это: Лучшие эротические фильмы по версии Павла Руминова

Фильм «Турецкое седло» стал победителем первого фестиваля в Нижнем Новгороде

Не исключено, что автор романа займёт режиссёрское кресло.

Все желающие смогут увидеть отечественные картины в рамках «Недели российского кино».

В Москве пройдут бесплатные показы российских фильмов последних лет

Актриса долгое время скрывала правду от других и говорила, что отец погиб автокатастрофе.

Шарлиз Терон рассказала в интервью, как стала свидетельницей убийства отца

Глянцевый боевик про солнце, море и гладкие раритетные тачки

Интервью

Михаил Пореченков: «Мне как русскому человеку в кино не хватает Чехова»

Актер, ставший президентом нового фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде, – о том, зачем ему этот смотр, нехватке хороших сценариев и поддержке дебютов