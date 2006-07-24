В гостях у детей - Игорь Петренко

анонс

18 апреля 1933 Премьера спектакля «Суд» в МХАТе 2-ом Спектакль по пьесе «Суд» В.Киршона о классовой борьбе немецких рабочих на сцене МХАТ 2-го.

13 февраля 2012 Премьера в Театре.Doc: «Жизнь удалась» Театр.Doc, Фестиваль «Любимовка» и ЦДР представляют 4 и 11 марта новый спектакль Михаила Угарова и Марата Гацалова по пьесе Павла Пряжко «Жизнь удалась».

19 января 1962 На сцене Малого театра – премьера спектакля «Гроза». На сцене Малого театра 19 января 1962 года – премьера спектакля «Гроза».