Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Впервые за последние 25 лет в Москве - гастроли государственного Малого театра Вильнюса

24 июля
Все года

Театральная хроника >>
24 июля 2006
В Театре Маяковского проходят гастроли Малого театра Вильнюса. Его основателем и худруком является Римас Туминас, который представляет в Москве литовский метафорический театр.
Малый театр Вильнюса покажет шедевры литовского режиссера Римаса Туминаса: "Маскарад", "Вишневый сад", "Мадагаскар" и "Три сестры". Спектакль "Три сестры" Москва увидит впервые. А "Маскарад" - эксцентричная трагикомедия Туминаса - уже успел покорить зрителей Третьего чеховского фестиваля в 98-м, получив "Золотую маску" как лучший зарубежный спектакль.
Роль Казарина в "Маскараде" играет Регимантас Адомайтис.
Самый интригующий спектакль гастролей – "Мадагаскар" по пьесе Марюса Ивашкявичюса, притча в стиле ретро, самоироничный взгляд литовцев на самих себя. Прототип главного героя – реальный человек, придумавший перенести Литву в Африку.
Этих гастролей могло бы не быть, если бы не инициатива Людмилы Гурченко, которая, поставила на ноги Федеральное агентство по культуре и кинематографии, взбудоражила министерство культуры Литвы, оба посольства, но в конце концов добилась своего.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Регимантас АдомайтисЛюдмила Гурченко

фотографии >>
Впервые за последние 25 лет в Москве - гастроли государственного Малого театра Вильнюса фотографии
Впервые за последние 25 лет в Москве - гастроли государственного Малого театра Вильнюса фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Аргунов Александр (Москва)   29.07.2006 - 12:08
Мадагаскар - великолепный спектакь. Давно не получал такого наслаждения от театра. Режиссура и игра актеров достойна самых высших похвал. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виктор Кинах
19 июля ушёл из жизни актёр Виктор Кинах.
Владимир Пантелюк
16 июля ушёл из жизни актёр Владимир Пантелюк.
Владимир Толоконников
15 июля ушёл из жизни актёр Владимир Толоконников.

День рождения >>

Анна Бегунова
Денис Бузин
Геннадий Гарбук
Николай Гриценко
Алексей Гришин
Игорь Ильинский
Ирина Мирошниченко
Анатолий Рудаков (II)
Владимир Чуприков
Роуз Бирн
Даниель Лебрун
Дженнифер Лопес
Анна Пакуин
Крис Сарандон
Тьерри Фремон
Роберт Хэйз
все родившиеся 24 июля >>

Премьеры ТВ

Семейные обстоятельства
23 июля
Россия 1
Ускорение
23 июля
СТС
Версаль
24 июля
Первый канал
Преступление
24 июля
Россия 1

ревью