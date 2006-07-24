Впервые за последние 25 лет в Москве - гастроли государственного Малого театра Вильнюса

В Театре Маяковского проходят гастроли Малого театра Вильнюса. Его основателем и худруком является Римас Туминас, который представляет в Москве литовский метафорический театр.

Малый театр Вильнюса покажет шедевры литовского режиссера Римаса Туминаса: "Маскарад", "Вишневый сад", "Мадагаскар" и "Три сестры". Спектакль "Три сестры" Москва увидит впервые. А "Маскарад" - эксцентричная трагикомедия Туминаса - уже успел покорить зрителей Третьего чеховского фестиваля в 98-м, получив "Золотую маску" как лучший зарубежный спектакль.

Роль Казарина в "Маскараде" играет Регимантас Адомайтис.

Самый интригующий спектакль гастролей – "Мадагаскар" по пьесе Марюса Ивашкявичюса, притча в стиле ретро, самоироничный взгляд литовцев на самих себя. Прототип главного героя – реальный человек, придумавший перенести Литву в Африку.

Этих гастролей могло бы не быть, если бы не инициатива Людмилы Гурченко, которая, поставила на ноги Федеральное агентство по культуре и кинематографии, взбудоражила министерство культуры Литвы, оба посольства, но в конце концов добилась своего.