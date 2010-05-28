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Исследование патологии индивидуального сознания в МДТ

24 июля
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24 июля 1986
Малый Драматический Театр представил премьеру - спектакль "Повелитель мух" по роману Уильяма Голдинга в постановке Льва Додина. Это спектакль о том, как группа подростков оказалась на необитаемом острове и очень быстро из благовоспитанных юных джентльменов превратилась в стаю озверевших школьников; это притча с отчетливо выраженным метафизическим смыслом: озверение есть «высвобождение» заключенного в душах «зверя».
В 1986 году, когда начиналось разрушение установленного (казалось - навсегда!) порядка вещей, когда были утрачены все иллюзии и разбиты все земные идолы, Лев Додин "остраняется" от грядущей новизны, от витающих в воздухе надежд на перемены. В спектакле главной остается "вневременная" трагическая проблематика: безумие и фанатизм, насилие и непримиримость, предательство.
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