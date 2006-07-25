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Гоголевская "Шинель" в Бразилии

25 июля
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25 июля 2006
Русский театральный сезон начался 25-го июля в Бразилии. Южноамериканская публика познакомится с 5-ю спектаклями. Первой зрители увидят постановку пьесы Шекспира "Двенадцатая ночь" английского режиссёра Деклана Доннеллана (проект Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова), все роли в которой исполняют российские актеры. Помимо этого в Бразилии будет показана ещё одна постановка Доннеллана - "Борис Годунов", а также "Старосветские помещики" режиссёра Миндаугаса Карбаускиса (МХАТ имени Чехова), "Шинель" Валерия Фокина (совместная постановка "Современника" и Центра имени Мейерхольда, в роли Акакия Акакиевича - Марина Неёлова), "К.И. из "Преступления" Камы Гинкаса (Московский театр юного зрителя).
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