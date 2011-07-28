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«Наивно? Очень»

28 июля
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28 июля 2011
Нелли Уварова - инициатор и вдохновитель проекта «Наивно? Очень», главная цель которого - поддержка Центра социальной адаптации и профессиональной подготовки, называемого также «Особые мастерские». Там учатся ребята с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности, которые создают удивительно позитивные и красочные вещи - колокольчики, подвески, платки и многое-многое другое. Вглядевшись во все эти кружки, чашечки, картины, начинаешь понимать – делают эти вещи творцы! Настоящие мастера, которые, несмотря на все эти «ограничения», способны создавать красивое, приятное и душевно-наивное.
А началось все прошлым летом, когда в доме Актера случилась ярмарка. Событие это смешало между собой артистов Российского Академического молодёжного театра и представителей «Особых мастерских». Актеры РАМТа - Нелли Уварова, Алексей Блохин, Вера Зотова, Александр Гришин, Виктор Панченко, Сергей Печёнкин и Наталья Чернявская приняли участие в организации благотворительной ярмарки и сыграли сказочное театральное представление для всех участников. Вечер удался чудесным, и поили чаем, а слово «благотворительность» не звучало ни разу. Артисты РАМТа были покорены работами этих необычных гончаров и ткачей. И тогда родилась идея: создать магазин необыкновенных, наивных подарков, чтобы как можно больше людей смогли приобрести эти авторские работы, сделанные с такой любовью и теплотой.
Нелли Уварова: «Идея возникла, когда артисты нашего театра несколько лет подряд помогали сначала просто собрать людей на ярмарку колледжа. Мы стали приглашать людей на ярмарки, чтобы расширить круг покупателей, потому что колледж приобретает на вырученные деньги расходные материалы. Но ярмарка проходит всего дважды в год и эта помощь не так существенна. Вот тогда и пришла мысль об Интернет-магазине».
Вера Зотова: «В нашей стране есть закон, по которому эти ребята по окончании обучения могут идти на предприятие и работать. Но на деле все не так просто. Да, среди них есть очень талантливые, но их нужно привезти, увезти, и на месте при них обязательно должен быть какой-то педагог: ведь они более утомляемые и потому не могут работать в том же режиме, что и другие люди, – им нужна регулярная смена занятий. А потом сколь велик талант, столь же неадекватно может быть и их поведение. И потому на предприятии они не смогут работать на общих основаниях. Поэтому сейчас, чтобы эти ребята по окончании колледжа не оказались невостребованными, в том же здании пытаются организовать мастерские, в которых хотят создать рабочие места для выпускников».
Постепенно идея воплотилась в реальное дело. И появился Интернет-магазин с простым адресом: www.naivno.com Здесь продаются авторские подарки – работы учеников «Особых мастерских».

www.naivno.com
Рамтограф
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Вера ЗотоваНелли Уварова
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№ 10
barbitomakus (С-Петербург)   17.04.2012 - 05:23
Желаю всем участникам этого чудесного проекта всего самого доброго!Большое спасибо за вашу помощь ,заботу,неравнодушее! читать далее>>
№ 9
LadyBird (Тула)   18.12.2011 - 03:10
очень мило и невероятно красиво!как можно поддержать акцию и ребят? читать далее>>
№ 8
Евгений Тихомиров (Благовещенск на Амуре)   2.12.2011 - 20:13
Здорово и восхитительно! Энтузиасты, могу выслать в поддержку 1000 - 1500 руб. Куда? читать далее>>
№ 7
Рамина (Уфа)   4.11.2011 - 19:05
Красота! читать далее>>
№ 6
ляляля   13.09.2011 - 12:48
Спасибо за проект! Спасибо за заботу и доброту! читать далее>>
Всего сообщений: 10
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