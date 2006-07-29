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Театр имени Ленсовета открывает свой 73-й сезон

29 июля
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29 июля 2006
По традиции перед началом нового сезона должны быть объявлены творческие планы. Но у Театра имени Ленсовета на этот раз их нет - во время летнего перерыва в работе театра в Софии скоропостижно скончался главный режиссер театра Владислав Борисович Пази. Труппа открывает сезон его работами. 29-го и 30-го июля играют спектакль по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта "Фредерик, или Бульвар преступлений". Теперь в театре этот спектакль считают эмоциональным завещанием режиссера, признанием в любви к театру во всех его проявлениях. Роль знаменитого французского актера Фредерика Леметра в нем исполняет Сергей Мигицко. А на 31 июля назначено юбилейное, 200-е представление спектакля "Король, дама, валет" по роману Владимира Набокова.
Списка премьер театр предъявить пока не может, но понятно, что без таковых сезон все-таки состояться не может. Ожидается, что в новом сезоне новые спектакли в Театре имени Ленсовета обязательно поставят (пока в статусе приглашенных режиссеров) Юрий Бутусов и Владимир Петров. Потому что именно эти режиссеры и являются наиболее вероятными претендентами на пост главного режиссера.
Источник: КоммерсантЪ - Санкт-Петербург
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