Москву наполнили «Звуки памяти»

5 июля в Московском международном Доме музыки столичной публике был представлен джазовый спектакль «Sonos e Memoria»
.
Идея постановки родилась у режиссера Джанфранко Кабидду
16 лет назад – он собрал в итальянских архивах Istituto Luce посвященные культуре Сардинии кадры и кинохронику разных лет, начиная с 20-х годов прошлого века, и на основе этих материалов смонтировал фильм. Режиссер привлек к созданию спектакля джазового мэтра Паоло Фрезу
, знакомого российским слушателям по фестивалю «Усадьба. Джаз» в Архангельском. Создатели постановки объединили в ней известнейших артистов – певицу Елену Ледду
, мастера игры на редком инструменте лаунеддас Луиджи Лая
, мандолиниста Мауро Пальмаса
, исполнителя на дербуке Федерико Санези
и других.
В первой половине спектакля каждый из музыкантов исполнил сольную партию, что позволило слушателям оценить всю многогранность их инструментов. Вторая часть вечера, проходившая под фильм Джанфранко Кабидду
, стала своеобразным диалогом звуков и вокала.
Спектакль «Sonos e memoria»
вызвал живой отклик у гостей, среди которых были и известные столичные джазмены, представители международных культурных организаций, а также актриса Екатерина Гусева
, телеведущая Татьяна Веденеева
и другие.
Наиболее сильное впечатление на зрителей произвело мастерство Луиджи Лая
. Лаунедда – древнейший духовой инструмент из тростника, вот уже более 3 тыс. лет сопровождающий жизнь сардов и на культовых торжествах, и в быту. По звуку лаунедда очень сильно напоминает волынку, как, впрочем, и по принципу звукоизвлечения. Только мешками здесь служат щеки, которые должны быть постоянно надутыми, а музыкант играет одновременно на двух дудочках. Мастер Лай
продемонстрировал виртуозную технику владения этим сложным инструментом.
Весь вечер звучала самая разная музыка – от этники до современных направлений джаза. Ответственность за музыкальную составляющую спектакля легла на плечи известного во всем мире трубача Паоло Фрезу
, родившегося на Сардинии и успешно сочетающего в своем творчестве традиционную сардскую и современную музыку.
Организатором мероприятия стала компания «PRiMARiA», при поддержке Министерства по туризму, народным ремеслам и торговле автономной области Сардинии.
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