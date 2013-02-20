Премьера спектакля по пьесе Джона Пристли «Инспектор пришел» в Камерном театре

анонс

Спектакль «Сказка Арденнского леса» стал первой постановкой стажерской студии, которую Фоменко набрал полтора года назад.

Записка Отдела науки и культуры ЦК КПСС об «ослаблении идеологического контроля за содержанием и качеством исполнения репертуара».

10 февраля 2007

Наша горбатая «Чайка»

23 февраля 1922 года в Петрограде в здании бывшего Тенишевского училища спектаклем «Конек-Горбунок» открылся Театр юных зрителей. По замыслу его создателя и руководителя Александра Брянцева, театр «должен объединять художников, умеющих мыслить как педагоги, с педагогами, способными чувствовать как художники».