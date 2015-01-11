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Под Российским небесным флагом и девизом "АВОСЬ"!

8 июля
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8 июля 1981
Было душное лето 1981 года. В московском театре им. Ленинского комсомола специальная комиссия должна была принимать новый спектакль "Юнона и Авось". Жанр постановки был необычен для начала 80-х годов - рок-опера. А на сцене православные хоры, Андреевский флаг, на несколько минут в спектакле появлялась Богоматерь, в финале актеры пели Алилую. И еще эта фраза -"свобода потеряла первородство"… Это было невероятно, весь спектакль казался крамолой и диссидентством. Утром 8-го июля, в день сдачи, Захаров с Вознесенским поехали в храм, освятили три иконки и поставили их на столики в гримерной артистам. Далее произошло чудо - постановка была принята комиссией без единой поправки, более всего понравилась ария Богоматери (в программке, впрочем, было обозначено: "Женщина с ребенком"). Чтобы как-то обосновать свое решение, члены комиссии придумали специальную формулировку: "пьеса не противоречит идеологии страны".
Рок-опера Алексея Рыбникова, созданная на основе поэмы Андрея Вознесенского, в постановке Марка Захарова, не вписывалась в рамки советского театрального искусства, и критика приняла новую работу прохладно. Недовольными остались и меломаны-консерваторы, и чиновники Министерства культуры. Но театр был переполнен! Зрители стоя приветствовали авторов и исполнителей на финальной "Алилуйе Любви". Спектакль сразу же стал одной из самых знаменитых московских постановок, а Николай Караченцов, сыгравший великого русского первопроходца Николая Петровича Резанова, снискал невероятную любовь зрителей. Граф Резанов в его исполнении - яркий и харизматичный образ путешественника, романтика и авантюриста. Созданный им образ был настолько гармоничен, что тем более не кажется случайным фатальное совпадение имен и отчеств героя и актера.
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Под Российским небесным флагом и девизом "АВОСЬ"! фотографии
Под Российским небесным флагом и девизом "АВОСЬ"! фотографии
Под Российским небесным флагом и девизом "АВОСЬ"! фотографии
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