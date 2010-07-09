«Дуэль» - в Мелихове

К июлю театральная жизнь столицы традиционно замирает, кто-то уезжает на гастроли, кто-то уходит в отпуск... Да и сами жители большого города стремятся сменить урбанистические пейзажи на более приятные взгляду зеленые лужайки, пусть даже произрастающие в пределах личных шести соток. Ставшие популярными на Западе летние театральные проекты, переносящие действие из закрытых залов на природу или в декорации исторических объектов, у нас пока не прижились. Поэтому так примечателен опыт Мелиховского театра «Чеховская студия», пытающегося приучить московского зрителя к дачной, если можно так сказать, театральной жизни.

9, 10 и 11 июля в Музее-усадьбе А. П. Чехова в Мелихово в рамках IX Международного чеховского фестиваля был представлен летний музейно-театральный проект «Дуэль», включающий в себя не только спектакль, но и экскурсионную программу. У гостей усадьбы была возможность посетить дом А. П. Чехова, флигель, где была написана «Чайка», выставки «Вокруг Чехова» и «Чехов и театр». Театральная же составляющая проекта изначально задумывалась и создавалась режиссером Владимиром Байчером, как сценическое действо на открытом воздухе (сценография — Ефим Руах). Это не экскурсия по музею с элементами представления и не спектакль, в классическом его понимании. Мелиховская «Дуэль» расширяет рамки привычных выразительных средств театра. Местом действия становится все усадебное пространство, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу происходящего, нивелируя такое понятие, как «четвертая стена». Зрители становятся полноценными участниками единого события. Принципиально новаторский подход к созданию пленэрного спектакля заключался в том, чтобы не подстраивать действие под декорации окружающей естественной среды, а научиться адаптировать богатые ресурсы усадьбы под реализацию творческих задач. Так, к примеру, игровой площадкой первого действия спектакля стал дебаркадер на плавучих понтонах, специально созданный для проекта и расположенный вдоль берега пруда. С одной стороны, это дает возможность зримо ощутить атмосферу отдыха на водах, с другой, помимо визуального эффекта, несет и смысловую нагрузку: зыбкости и неустойчивости существования героев повести. Второй же акт предполагает резкую смену, как самого места действия, так и темпоритма, накала разворачивающихся событий. Закрытое, грубое, четко очерченное пространство избы, в котором разворачивается жесткий и трагичный финал так, казалось бы, благостно начавшегося «пикника у воды». К деревянному срубу (один из музейных объектов) зрители могли проехаться в повозке, запряженной лошадьми из мелиховской конюшни.

Режиссер спектакля Владимир Байчер, убежден, что этот проект можно назвать первопроходцем в новом жанре пленэрных театральных постановок. «Конечно, само явление – спектакль на открытом воздухе не является открытием, однако происходило это обычно так: для сделанного и уже игравшегося на сцене театра спектакля подбирали соответствующий исторический или природный антураж и адаптировали постановку к выбранной площадке. У нас все было принципиально по-другому: мы создавали спектакль на усадьбе, репетировали здесь, осваивали это пространство. Усадьба у нас играет ничуть не меньшую роль, чем актеры. Конечно было много сложностей, в том числе и технического характера, мы, например, специально приглашали специалистов из МЧС, и они инструктировали нас как правильно и безопасно сделать плавучие пантоны на пруду, на которых разворачивается практически все первое действие спектакля. Актерам надо было привыкнуть говорить громче, чем в закрытом помещении, и при этом не в ущерб своей игре, делая это органично, я категорически был против технических ухищрений в этом вопросе. Актеры и зрители должны находиться в едином пространстве, между ними должен возникать интимный контакт, рождающийся от нюасов, интонации и пр., подзвучка, на мой взгляд разрушала бы атмосферу. Очень надеюсь, чтьо зрителям спектакль понравиться, и тогда мы будем делать их каждый год».

Ну, а пока – «Дуэль» в Мелихово состоялась!

Фоторепортаж Валерия Лукьянова