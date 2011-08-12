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Гастроли Калининградского драматического театра в Санкт-Петербурге

12 августа
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12 августа 2011
С 12 по 19 августа на сцене Санкт-Петербургского академического театра им. В.Ф. Комиссаржевской прошли гастроли Калининградского областного драматического театра.
Калининградский драматический театр в Санкт-Петербурге показал пять спектаклей, пользующихся большой популярностью зрителей. Учитывая летний туристический сезон, калининградцы представили «Парад комедий»: «Хомо Эректус, или обмен жёнами» Юрия Полякова, «Деревья умирают стоя» Алехандро Касона, «Cherchez la femme, или Ключ для двоих» Джона Чэпмена и Дейва Фримена, «Номер13» Рэя Куни.
Открылись гастроли романтической историей «Лорд Фаунтлерой» Никиты Воронова (по мотивам повести Ф.Э.Бернетт) в постановке народного артиста России Михаила Салеса. Спектакль – лауреат Российской национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин-2010» (г. Санкт-Петербург, апрель 2010 года) в четырёх номинациях. Это романтическая история о доброте, о чистоте и открытости детского сердца, о волшебстве человеческого общения.
История самого западноготеатра полна славных страниц, которые хранят память о замечательных людях и ярких спектаклях. Многие годы театром успешно руководил бывший фронтовой разведчик, а потом известный на всю страну театральный директор Андрей Зулуматов. Здесь начинал свою режиссерскую биографию Зиновий Корогодский, создавал прекрасные музыкальные постановки Юрий Чернышев, регулярно работают известные литовские режиссеры, идут спектакли одного из самых известных режиссеров российской провинции Евгения Марчелли. На этой сцене творили блистательные мастера русской актерской школы - Агафоника Миропольская, Тахир Матеулин, Николай Петеров. В составе труппы - артисты, горячо любимые калининградской публикой, – родоначальник большой актерской династии Альберт Арнтгольц, Наталья Высоцкая, блистательный и романтический Анатолий Лукин, обладающие неукротимым актерским темпераментом Тамара Соловьева и Волемир Грузец, мастер гротеска Юрий Харламбов, Надежда Гайдар и, конечно, талантливая молодежь. Театр принимал участие в российских и международных театральных фестивалях, неоднократно представлял свое искусство в Литве, Латвии, Эстонии, ежегодно выезжает со спектаклями на фестивали и гастроли в соседнюю Польшу.
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Калининградский областной драмтеатр

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Гастроли Калининградского драматического театра в Санкт-Петербурге фотографии
Гастроли Калининградского драматического театра в Санкт-Петербурге фотографии
Гастроли Калининградского драматического театра в Санкт-Петербурге фотографии
Гастроли Калининградского драматического театра в Санкт-Петербурге фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Олежек (Питер)   19.07.2011 - 17:21
Пока их Литва не отобрала надо сходить. В Аифе вчера опять отбирают Калинингр область. Так что комедиям самое время. читать далее>>
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