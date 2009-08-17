В Москве - новый фестиваль для лиц с ограниченными возможностями!

анонс

24 января 1930 "Опера нищих" Бертольда Брехта впервые на отечественной сцене В Камерном театре режиссер Александр Таиров первым на отечественной сцене поставил пьесу немецкого драматурга Бертольда Брехта "Трехгрошовая опера".

15 мая 1939 Арест Исаака Бабеля Писатель Исаак Бабель был арестован на даче в Переделкине 15 (16) мая 1939 года.

13 февраля 2012 «Золотой Ключик» - в регионах С сентября 2009-го по май 2010-го пройдут региональные отборочные туры II Международного Фестиваля школьных театров на русском языке «Золотой ключик».