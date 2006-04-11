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"Как могла я все это вынести?"

20 августа
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20 августа 1952
"Несколько дней до скандала на репетиции «Министерши» в театре шли разговоры о предстоящем производственном совещании, которое откладывала дирекция и парт.организация по разным причинам. Я слышала о недовольстве рабочих сцены дирекцией и о требовании рабочих сцены производственного совещания, на котором они хотели высказаться о своих недовольствах.
Думая, что на этом собрании будут обсуждаться вопросы будущего помещения театра, вопросы текущих дел и пр., чувствуя себя физически нездоровой, — решила на собрание не идти. Когда же мне сказал Оленин, что собрание было посвящено только мне, и все выступления были только обо мне, где мне было предъявлено много обвинений, в частности, обвинений дирекции и Завадского, в срыве репетиций и своевременного выпуска премьеры «Министерши» — я поняла, что не была вызвана на это собрание ни парторганизацией, ни месткомом, ни дирекцией намеренно — для того, чтобы не дать собранию разъяснения по поводу того, как велась работа над этим спектаклем.
Протокол собрания мне не показали из опасений усугубить мое болезненное состояние!!"

Это было перед днем ее рождения. Она заболела. И ушла из театра.
Раневская перешла в Театр имени Пушкина. Надеялась, что стены таировского театра помогут ей.

Отрывок из книги А. Щеглова "Фаина Раневская. Вся жизнь"
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