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Из Вологды в Керчь и из Керчи в Вологду

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21 августа 2006
21 августа в Москве открылась ежегодная Театральная биржа. В течение пяти дней в Союз театральных деятелей РФ будут приходить актеры, режиссеры, помрежи, завпосты, гримеры, художники, осветители со всей России. 50 театров будут пополнять свой штат, и свыше 200 театральных работников попробуют найти свое место в искусстве.
Театральная биржа существует уже почти двести лет, а в 20-30 годах была даже специальная организация "Посредрабис" - посреднические бюро по найму и трудоустройству актеров и других театральных работников.
В советское время биржа работала нелегально, театральные работники собирались в Москве в самых разных местах, но чаще всего - в Саду имени Баумана, где это театральное скопище обросло легендами, мифами и байками. Режиссеры во все времена сетовали на несговорчивость актеров, а актеры - на отсутствие приемлемых предложений. Русские актеры ХIХ века были привычны к постоянным скитаниям по антрепризам, а вот их нынешние "собратья по цеху" тяготеют к репертуарному, стационарному театру и не склонны искать своё актерское счастье "на сезон" то в Керчи, то в Вологде.
Впервые в СССР официально Театральная биржа открылась в феврале 1988 года, а затем Театральную биржу стал проводить Всероссийский центр занятости работников театров, созданный по решению Минтруда Минкультуры и Союза театральных деятелей.
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