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На дне жизни

22 августа
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22 августа 1902
В июле 1902 года была произведена реформа и сформировано "Товарищество Московского Художественного театра" на паях с участием членов труппы, сотрудников и людей, близких театру. Появилась новая репертуарная линия – общественно-политическая, связанной прежде всего с постановками пьес Максима Горького. Первые его пьесы - "Мещане", "На дне" были написаны специально для МХТ.
23 августа 1902 года труппе Художественного театра была прочитана пьеса "На дне". Страдания опустившихся на дно жизни обитателей ночлежки не оставили равнодушными артистов - в Художественном театре тех лет приоритет отдавали общественному миссионерству. Приступая к репетициям "На дне", Станиславский со своими актерами счел обязательным совершить экспедицию в реальную ночлежку, буквально — к прототипам горьковской драмы. Вдохновленный экскурсией на Хитров рынок, соприкосновением с бытом, которого прежде он не знал совершенно, Станиславский стремился в своей интерпретации пьесы показать не экзотику "дна", а его обыденность, не отделенность его от других слоев общества, а связность, общность с ними.
Работа над пьесой в МХТ шла трудно. Разработанный и созданный Станиславским режиссерский план изобиловал бытовыми деталями и подробностями. И этот знаменитый поход на Хитров рынок оставил очень разные впечатления у Станиславского и Немировича-Данченко, для которого было важно, что
в безнадежной игре с судьбой горьковские герои сохраняли главное - храбрость, силу духа, здравый смысл и чувство юмора. Немирович-Данченко искал на сцене "бодрую легкость" как ключ пьесы. Станиславский признавал, что именно Немирович-Данченко нашел "настоящую манеру играть пьесы Горького", но сам эту манеру "просто докладывать роль" – не принял.
Разногласия постановщиков привели к тому, что впервые ни Станиславский, ни Немирович-Данченко не подписали афиши. Не появились имена режиссеров и тогда, когда определился оглушительный успех спектакля. "Стон стоял. Было почти то же, что на первом представлении "Чайки". Такая же победа [...], — писала Книппер-Чехова мужу. — Главная-то красота спектакля та, что не сгущали краски, было все просто, жизненно, без трагизма. Декорации великолепны. Театр наш снова вырос".
Вскоре после премьеры Горький разочаровался в постановке и обвинил Художественный театр в идеологически неверном прочтении его пьесы. Станиславский невзлюбил себя в Сатине и всю постановку назвал "Малым театром".

Режиссеры: К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко.
Художник В. А. Симов.
Сатин — К. С. Станиславский, Барон — В. И. Качалов, Лука — И. М. Москвин, Настя — О. Л. Книппер, Бубнов — В. В. Лужский, Васька Пепел — Л.М.Леонидов, Василиса — Е. П. Муратова, Квашня — М. А. Самарова, Медведев — В. Ф. Грибунин, Татарин — А. Л. Вишневский.
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МХАТ им.ГорькогоМХТ им. А.Чехова

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