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В театре «Et Cetera» - 17-й театральный сезон!

24 августа
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24 августа 2009
В театре «Et Cetera» - 17-й театральный сезон!
Первая премьера нового, 17-го, сезона в театре «Et Cetera» под руководством Александра Калягина состоится в конце октября – это будет спектакль по повести Александра Куприна «Олеся». Автор инсценировки и режиссер – Галина Полищук (Латвия), художник – Виктор Шилькрот. Работа над спектаклем началась уже весной, а с 18 августа после летнего перерыва вся творческая команда вновь приступит к репетициям.
Известно также, что у труппы «Et Cetera» впереди работа с Робертом Стуруа и Александром Морфовым. Имена этих режиссеров уже не раз появлялись на афише театра, с ними связаны такие знаковые спектакли, как «Шейлок» У. Шекспира и «Последняя лента Крэппа» С. Беккета, «Дон Кихот» А. Морфова (по роману Мигеля де Сервантеса) и «Король Убю» А. Жарри.
6 сентября «Et Cetera» выезжает в Ереван, где ему предоставлена честь открыть Международный шекспировский фестиваль спектаклем «Шейлок». Ереванские зрители увидят еще один спектакль театра – «Король Убю», который будет показан тоже в рамках фестиваля.
Для московских зрителей театр «Et Cetera» откроет сезон мюзиклом Мела Брукса «Продюсеры» – нашумевшей премьерой прошлого сезона. Увидеть «шоу масштабнее и эффектнее бродвейского», как написала о «Продюсерах» «Российская газета», можно будет 24, 25, 26, 27 сентября.
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Мел БруксАлександр КалягинРоберт Стуруа
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