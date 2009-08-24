В театре «Et Cetera» - 17-й театральный сезон!

анонс

«Ladies’Night. Только для женщин» - 500-й спектакль!

22 февраля 2013

"Реквием". В память о тех, кого убила и убивает война.

На сцене и при поддержке МХТ им. А.П. Чехова - Международный благотворительный проект Кирилла Серебренникова «Реквием».