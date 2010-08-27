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Театр.doc начал «Охоту за реальностью»

27 августа
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27 августа 2010
Театр.doc начал «Охоту за реальностью»Театр.doc открыл новый сезон 27 августа 2010 года программой «Охота за реальностью».
На сцене – моментальные снимки реальности: герои и злодеи, радости и катастрофы нашего времени. Режиссер, драматург, артист показывали зрителям эскизы спектаклей (завсегдатаи Театра.doc и фестиваля «Любимовка» знают, что данная форма спектакля – в виде читки или показа – называется «work in progress»), по окончании которых - дискуссия, диалоги со зрителями.
Каждый присутствующий мог быть вовлечен в процесс создания спектакля, придумывая идеальное воплощение идеи, заявленной автором.
В конце сезона на фестивале «Охота за реальностью» зрители смогли увидеть результаты программы – готовые спектакли.
«Сквоты» - о художественной богеме 1989-1993 гг.
Авторы: Иван Лебедев, Всеволод Лисовский, Юлия Овчинникова, Нана Гринштейн.
К началу 90-х практически вся постсоветская культурная жизнь была сконцентрирована в сквотах. А затем они исчезли. Тихо и бесшумно. Как Атлантида. «Сквоты» - попытка восстановить топографию и геофизику исчезнувшего «континента» по воспоминаниям уцелевших «атлантов».
Об авторах проекта: Иван Лебедев – режиссер монтажа («Бумер», «Свободное плавание», «Гарпастум» и др), Всеволод Лисовский – документалист, Юлия Овчинникова – журналист. Автор пьесы – Нана Гриштейн, кинодраматург («Питер FM», «Плюс один»). Это ее первая работа для театра.
«Шум»
Автор - Екатерина Бондаренко. Режиссер - Талгат Баталов.
Драматург Екатерина Бондаренко и актер Владимир Терещенко поехали в город Верхний Уфалей Челябинской области, чтобы познакомиться с отцом мальчика-вундеркинда, который убил одноклассника из-за кляксы, поставленной на нос. Проект основан на письмах мальчика отцу.
Короткие представления новых спектаклей:
«Мы не рабы»
Автор - Елена Гремина.
Кто они, профсоюзные лидеры современной России?
Если завод - основное предприятие города, и если ты не работаешь на этом заводе - ты не работаешь нигде. Новое крепостное право привычно, работодатель диктует свои условия, организовывать профсоюз опасно, иногда смертельно опасно.
«Письма Хельги Геббельс»
Режиссер - Георг Жено.
Находясь в бункере Гитлера, где ей суждено было погибнуть, 14-летняя Хельга Геббельс, дочь Йозефа Геббельса, писала письма. Они легли в основу проекта «Анна и Хельга» (Я на всякий случай с тобой попрощаюсь), в который вошли фрагменты дневника погибшей еврейской девочки Анны Франк и письма дочери Йозефа Геббельса Хельги. Одну из них помнят и чтят, а вторую стараются не вспоминать. Кем они были, дети, которых предчувствие смерти сделало взрослыми?
«Прямая речь»
Автор – психолог Арман Бекенов.
«Прямая речь» - это ряд интервью с представителями разных поколений: от ветеранов Великой Отечественной Войны до современных подростков. Говорят только двое: один спрашивает, другой – отвечает.
«Я - рабочий»
Исполнитель - Миляуша Сафиуллина, режиссер-документалист (мастерская Марины Разбежкиной).
Участник проекта «Я - рабочий» Миляуша Сафиуллина провела много времени в общении с заводскими рабочими. От их имени она рассказывает о жизни и отвечает на вопросы зрителей.

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