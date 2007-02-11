Ангелина Иосифовна Степанова ушла из МХАТ 28 августа 1992 года. Новых ролей не было, старые спектакли, в которых она была занята, одряхлели. "Тартюф", поставленный Анатолием Эфросом (она играла госпожу Пернель), развалился. В "Серебряной свадьбе" Мишарина у неё была крохотная роль, а на первых спектаклях "Московского хора" Петрушевской замечательно сыграла героиню по имени Лика. После болезни Лику играть было уже тяжело. "В театре мне стало неинтересно" - заметила Степанова и подала заявление об уходе по собственному желанию. И МХАТ остался без актрисы, единственной, кто остался в живых из больших актеров старого Художественного театра.



Спустя 14 лет, 5 июня 2006 года состоялось открытие мемориальной доски Ангелине Иосифовне Степановой — легендарной актрисе Московского Художественного театра.

Доска установлена на доме Ангелины Иосифовны по адресу: Малый Власьевский переулок, 7.



Источник - Виталий Вульф, "Мой серебряный шар"