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"В театре мне стало неинтересно..."

28 августа
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28 августа 1992
Ангелина Иосифовна Степанова ушла из МХАТ 28 августа 1992 года. Новых ролей не было, старые спектакли, в которых она была занята, одряхлели. "Тартюф", поставленный Анатолием Эфросом (она играла госпожу Пернель), развалился. В "Серебряной свадьбе" Мишарина у неё была крохотная роль, а на первых спектаклях "Московского хора" Петрушевской замечательно сыграла героиню по имени Лика. После болезни Лику играть было уже тяжело. "В театре мне стало неинтересно" - заметила Степанова и подала заявление об уходе по собственному желанию. И МХАТ остался без актрисы, единственной, кто остался в живых из больших актеров старого Художественного театра.

Спустя 14 лет, 5 июня 2006 года состоялось открытие мемориальной доски Ангелине Иосифовне Степановой — легендарной актрисе Московского Художественного театра.
Доска установлена на доме Ангелины Иосифовны по адресу: Малый Власьевский переулок, 7.

Источник - Виталий Вульф, "Мой серебряный шар"
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