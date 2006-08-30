Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

250-летие русского драматического театра

30 августа
Все года

Театральная хроника >>
30 августа 2006
30 августа 2006 года исполняется 250 лет со дня подписания императрицей Елизаветой Высочайшего Указа об учреждении русского государственного общедоступного театра, который положил начало государственной политики России в области театрального искусства. Этот день, по праву, считается днем рождения Александринского театра. Юбилейные торжества начались с самого утра. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир с благословения Патриарха Всея Руси Алексия II освятил здание театра, открывшееся после реконструкции-реставрации. В Мраморном дворце открылась выставка "Театр прославленных мастеров", посвященная истории становления первого российского театра.
Празднование продолжает Торжественная церемония открытия исторического здания Александринского театра. В представлении, сочиненном режиссером Андреем Могучим, художником Александром Шишкиным и композитором Леонидом Десятниковым, принимают участие артисты Александринского театра, Данс-проект "неОДНОвредные ТанцЫ", Алексей Гориболь и ансамбль солистов, Духовой оркестр Военно-морской академии п/у Д.Мисюры, Роговая капелла п/у С.Песчанского.
По окончании церемонии состоится открытие "Музея русской драмы". Восемь музейных залов, расположеные в бывшей прогулочной галерее третьего яруса, будут открыты для посетителей в дневное время до начала спектаклей.

Материалы сайта Александринского театра
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
театры
Александринский театр

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Свет новых истин в Театре на Таганке

Свет новых истин в Театре на Таганке

С постановки пьесы Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" начиналась слава Таганки. А в 1966 году Юрий Любимов поставил и брехтовскую "Жизнь Галилея " с Владимиром Высоцким в заглавной роли.
Слово о Лермонтове

Слово о Лермонтове

Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ подготовила передачу, посвященную 166-ой годовщине со дня рождения М.Ю.Лермонтова. О Лермонтове рассказывал Ираклий Луарсабович Андронников.
2 комментария
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Василёв
24 августа ушёл из жизни балетмейстер Владимир Василёв.

День рождения >>

Григорий Абрикосов
Даниил Воробьёв
Дмитрий Дьяконов
Анастасия Задорожная
Лариса Кадочникова
Анатолий (Отто) Солоницын
Лидия Сухаревская
Алексей Шемес
Ирина Шеянова
Джоан Блонделл
Тимоти Боттомс
Камерон Диас
Фред МакМюррей
Камерон Финли
Рышарда Ханин
Элден Хенсон
все родившиеся 30 августа >>

Премьеры ТВ

Безопасность
28 августа
Первый канал
Женский доктор-3
28 августа
Домашний
Тайны и ложь
29 августа
ICTV
Везучий случай!
31 августа
СТС
Суперплохие
1 сентября
ТНТ
Диггеры
2 сентября
ТНТ
Последняя электричка
2 сентября
Первый канал
Провинциальная Мадонна
2 сентября
Россия 1
Заклятые подруги
3 сентября
Россия 1
Комиссарша
4 сентября
Первый канал
Морские дьяволы. Северные рубежи
4 сентября
НТВ
Налёт
4 сентября
Первый канал
Чёрная кровь
4 сентября
Россия 1

ревью