Морозным январским утром 1752 года необычный обоз покидал Ярославль. Ехали ярославские купцы Федор, Григорий и Гавриил Волковы, канцеляристы Иван Иконников и Яков Попов, писцы Иван Нарыков и Алексей Попов, посадские люди Яков Шуйский, Демьян Галик, Семен Скачков. Но не торговые дела позвали их в дорогу. Командовал обозом прибывший из Санкт-Петербурга подпоручик Дашков. Он выполнял повеление императрицы Елизаветы Петровны вызвать в столицу актеров, «которые в Ярославле содержали театр и играют комедии, и кто им для того еще потребны будут».

Прибывшая труппа вскоре показала свои спектакли при дворе императрицы. Эта гастроль, как оказалось, имела далеко идущие последствия. Спустя четыре года из царского указа, подписанного 30 августа 1756 года, жители столицы узнали: «Повелели мы ныне учредить русской для представления трагедий и комедий театр, для которого отдать головкинский каменный дом, что на Васильевском острову, близь кадетского дома. А для оного повелено набрать актеров и актрис: актеров из обучающихся певчих и ярославцев в кадетском корпусе, которые к тому будут надобны, а в дополнение еще к ним актеров из других неслужащих людей, также и актрис приличное число». Открытие театра состоялось в конце 1756 года.

Так был основан первый русский постоянно действующий и общедоступный государственный театр. У колыбели его стоял ярославец Федор Григорьевич Волков. Его сподвижники-земляки составили ядро труппы. Директором назначили драматурга Александра Петровича Сумарокова. Учреждение театра было событием громадного значения. Оно находилось в ряду начинаний, связанных с подъемом национальной культуры, — основанием Академии наук и Академии художеств, открытием первого в России университета, возникновением сухопутного Шляхетского корпуса и т. п.

По тексту книги:

М.Н.Любомудров «Века и годы старейшей сцены»

Издательство «Советская Россия», 1981 год.