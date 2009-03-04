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"Я с удовольствием стал учиться актерскому мастерству..."

1 сентября
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1 сентября 1937
В Трудовой книжке Петра Петровича Глебова, заполненной зав.отделом кадров есть запись: "Общий стаж работы по найму до поступления в Театр им. К.С.Станиславского 2 года. Подтверждено документами. Гос. Оперно-Драматический Театр им. Кс.Станиславского. 1937.IX.1. Зачислен на должность артиста драмы. Пр. 99 от 01.IX.37 г."
А начиналось всё так:
Летом 1935 года Петр Глебов получил диплом техника по водоснабжению и был направлен на работу в город Богучар Воронежской области, где в свободное от работы время активно участвовал в художественной самодеятельности. Старший брат Петра Глебова, Григорий, к этому времени оставил профессию инженера и стал трудиться вместе с К.С.Станиславским, помогая ему в работе созданной в 1935 году Оперно-драматической студии. Григорий, зная мечту своего брата об актерской профессии, настоятельно рекомендовал Петру приехать в Москву в июне, чтобы сдать приемные экзамены в Студию. Петр Глебов так и сделал. Однако, перед подачей документов в Студию возникла проблема: нужно было заполнить анкету и ответить на вопрос о социальном происхождении. Григорий Глебов настаивал на том, чтобы указать в анкете - "из крестьян". Но Мария Александровна, мать братьев Глебовых, резко запротестовала:
- "Петя, пиши "из дворян"! Во-первых, это правда ( прим. бабушка Петра Глебова - Софья Николаевна Трубецкая) , во-вторых, меня лишали права голоса и прочего всего. И это прошло. Но главное, сын мой, ты - дворянин!"

С анкетой проблем не возникло и Петр Глебов сдал экзамены. К слову, в составе приемной комиссии были и Константин Сергеевич Станиславский, и его жена - Мария Петровна Лилина.
Петр Глебов: "Так решилась моя судьба. Я с удовольствием стал учиться актерскому мастерству комического амплуа в Оперно-драматической студии К.С.Станиславского. Нам преподавали замечательные "старики" - Леонидов, Орлов, Лилина, Андровская, Кедров и, конечно же, сам Станиславский. Его ежедневные уроки - самое главное, что я получил в Студии. Он привил мне веру в смой метод, в свою систему. И если я чего-то добился в своей артистической жизни, то благодаря тому, что всегда помнил заветы моего любимого учителя, реформатора сцены".

По книге "Петр Глебов", автор - Ю.Н. Прапоров
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