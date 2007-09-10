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Новый спектакль Владимира Панкова

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10 сентября 2007
10 сентября 2007 года в Центре им. Вс. Мейерхольда состоялась премьера первой части спектакля «Гоголь.Вечера», поставленного Владимиром Панковым.
«Гоголь.Вечера» – спектакль в жанре «саундрама», ядром сценического действия в котором является синтез драматического и музыкального искусства. Специально создаваемая студией SounDrama музыка для спектакля основана на классических и этнических музыкальных конструкциях, а также на оперной и рок-музыке.
Действие спектакля делится на времена года и представлено, соответственно, четырьмя «картинами» по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя, связанными общими ассоциациями, историями любви и взаимоотношений. Данные ассоциации передаются с помощью музыкальных композиций – циклов обрядовой (фольклорной) и классической музыки (произведения Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского), а также других сценических, постановочных техник. Помимо оригинального Гоголевского текста, переработанного в инсценировку Ириной Лычагиной, в спектакле задействован традиционный украинский фольклор.
В сентябре 2007 года зрителям была представлена первая часть саундрамы «Гоголь. Вечера», соответствующая первой части сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» (повести «Майская ночь или утопленница»), а по временам года – весне. Лето, осень и зима будут представлены в последующих частях спектакля, одна из которых будет представлена в декабре 2007 г.
Благодаря сочетанию в саундраме «Гоголь.Вечера» драматического искусства, музыки, современной хореографии и костюмов на сцене создается уникальная атмосфера, настоящая гоголевская фантасмагория. Ярмарочное веселье сменяется тревожными мифическими происшествиями, традиционные песнопения – классической оперой, шутки и танцы – лирическими композициями и философскими притчами. В ходе специально организованной экспедиции на Украину художниками спектакля и режиссером были разысканы и приобретены аутентичные народные украинские костюмы конца 19 – начала 20 вв., элементы декораций и реквизита.
В саундраме «Гоголь.Вечера» классическая литература открывается с новой стороны с помощью неординарных режиссерских, хореографических и сценографических решений.
Музыканты здесь - актёры, актеры, в свою очередь, – музыканты, вокалисты и танцоры, а музыкальные инструменты становятся полноправными действующими лицами. Подчинение действия законам музыкальной гармонии делает его более насыщенным и захватывающим.
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