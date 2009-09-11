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11 сентября - премьера спектакля с Анфисой Чеховой

11 сентября
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11 сентября 2009
11 сентября - премьера спектакля с Анфисой Чеховой
11 сентября на сцене «Театра Терезы Дуровой» состоялась премьера спектакля «Однажды знойной ночью», где одну из ведущих ролей исполнит популярная телеведущая Анфиса Чехова.
«Однажды знойной ночью» - это веселая музыкальная комедия положений, поставленная по мотивам итальянского неореализма молодым режиссером Андреем Носковым. Компанию Анфисе на сцене составят актеры Жан Даниэль, Жанна Эппле и сам Андрей Носков. Сама же Анфиса предстанет перед зрителем в роли знойной красавицы Лолы, любовницы зажиточного Управляющего, который в свою очередь живет с женой (Жанна Эппле). По ходу пьесы на сцене появляется красавец-вор (Андрей Носков), в которого без памяти влюбляется Лола. Что она только не делает, чтобы завоевать внимание любимого: танцует румбу, поет песню Софи Лорен, исполняет стриптиз и даже участвует в драке.
«Первые показы на зрителя прошли у нас еще в мае, - рассказывает Анфиса Чехова. – За это время я уже успела немного поднабраться сценического опыта, и хотя большого волнения по поводу предстоящей премьеры я не
11 сентября - премьера спектакля с Анфисой Чеховой
испытываю, доля ответственности возросла: теперь мы выносим наш спектакль на суд общественности и критиков. Надеюсь, они будут к нам благосклонны».
Поддержать начинающую актрису в этот важный день пришли ее близкие, а так же звездные коллеги и друзья. Анна Семенович, Саша Савельева, Даша Сагалова, Гавр, Тимур «Каштан» Батрудинов, Гарик «Бульдог» Харламов, Виктория Лопырева, Сергей Зверев, Леонид Руденко, певица Слава, Иракли Пирцхалава, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, Наталья Бочкарева и многие другие придут посмотреть на Анфису Чехову в новом амплуа.
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персоны
Тимур БатрутдиновНаталья БочкарёваЖан ДаниэльСергей ЗверевИраклиВалерия КудрявцеваСергей ЛазаревАндрей НосковАлександра СавельеваАнна СеменовичСлаваГарик ХарламовАнфиса ЧеховаЖанна Эппле

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11 сентября - премьера спектакля с Анфисой Чеховой фотографии
11 сентября - премьера спектакля с Анфисой Чеховой фотографии
11 сентября - премьера спектакля с Анфисой Чеховой фотографии
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обсуждение >>
№ 5
Натали (Ростов)   24.01.2010 - 12:36
Вы правы, Антон, это - не театр! читать далее>>
№ 4
Антон (Москва)   23.01.2010 - 22:12
Весьма знаковым стало то, что премьера у этой "театральной" компании состоялась на сцене уголка Дурова))) читать далее>>
№ 3
Алёна (Электросталь)   4.10.2009 - 00:14
А покажут ли этот спектакль ещё раз? Очень бы хотелось посмотреть? А узнала только сейчас! читать далее>>
№ 2
Лариса (Москва)   24.09.2009 - 19:26
легкий,приятный спектакль-понравилась Анфиса,Жанна и Жан Даниэль. И пели в спектакле прекрасно и танцевали супер. читать далее>>
№ 1
Yury (Ставрополь)   15.09.2009 - 16:42
Спектакль очень понравился! Все актеры играли великолепно! Анфиса в новом амплуа тоже была на высоте! Кто еще не видел, советую посмотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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