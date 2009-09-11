11 сентября - премьера спектакля с Анфисой Чеховой

ревью

Сериал Дэвида Финчера, новый «Звездный путь», пародия на него, экранизация отличного комикса и многое другое

Фестивальная колонка

Венеция-2017: Форма воды и вода формы

74-й Венецианский кинофестиваль, который закроется в субботу, можно назвать добротным, но не более того