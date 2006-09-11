11 сентября открывает новый сезон НТП!

анонс

7 февраля 2009 Комедия Мольера на сцене Ленкома На сцене "Ленкома" 19 декабря 2006 года - премьера мольеровской комедии "Тартюф" с Максимом Сухановым в главной роли.

11 января 2015 «Двойник». Премьера 11 и 12 февраля на площадке проекта «Открытая сцена» - театр абсурда на языке жестов.

2 декабря 2011 ЦДР: Январские премьеры В январе «Центр Драматургии и Режиссуры» представил две премьеры - «Стаю птиц» Антонины Красновой и «Толкователь Апокалипсиса» Алексея Янковского.